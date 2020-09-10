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الصحة تعلن 10 قواعد ذهبية للوقاية من فيروس كورونا داخل المدارس

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عرضت وزارة الصحة والسكان ، عرض توضيحي بعنوان " 10 قواعد ذهبية الوقاية من فيروس داخل المدارس"، من خلال عرض توضيحى على خلفية، المؤتمر الصحفى للإعلان عن الإجراءات الوقائية لعودة المدارس، بحضور وزيرى الصحة والسكان.


وجاءت القواعد العشرة الذهبية كالتالي:
1) اغسل يديك باستمرار بالماء والصابون للوقاية من الأمراض المعدية .
2) يراعى التباعد الاجتماعي بين الطلاب في حال الوقوف في الطابور الصباحي للمدرسة.
3) رحب بزملائك من بعيد .. لا المصافحة او التقبيل .
4) لا تلمس حرف سلم المدرسة إلا للضرورة .
5) تناول أطعمة صحية، واحرص على أخذ قسط وفير من الراحة.
6) احرص على  استخدام الادوية المدرسية الخاصة بك، ولا تلمس أدوات الغير.
7) اترك مسافة بينك وبين آخرين.
8) ابتعد عن الآماكن المزدحمة.
9) مارس التمارين الخفيفة في الصباح .
10) التهوية الطبيعية للفصول هي افضل دائماً
  

مؤتمر وزيرة الصحة ووزير التعليم (1)

 

 

مؤتمر وزيرة الصحة ووزير التعليم (2)

 

 

مؤتمر وزيرة الصحة ووزير التعليم (3)

 

 

مؤتمر وزيرة الصحة ووزير التعليم (4) 

 

مؤتمر وزيرة الصحة ووزير التعليم (5)

 

 

مؤتمر وزيرة الصحة ووزير التعليم (6)

 

 

مؤتمر وزيرة الصحة ووزير التعليم (7)

 

 

مؤتمر وزيرة الصحة ووزير التعليم (8)

 

 

مؤتمر وزيرة الصحة ووزير التعليم (9)

 

 

مؤتمر وزيرة الصحة ووزير التعليم (10) 

 

 

مؤتمر وزيرة الصحة ووزير التعليم (11)

 

 

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مؤتمر وزيرة الصحة ووزير التعليم (12)

 

 

مؤتمر وزيرة الصحة ووزير التعليم (13)

 

 

مؤتمر وزيرة الصحة ووزير التعليم (14)

 

 

 

مؤتمر وزيرة الصحة ووزير التعليم (15)

 

 

مؤتمر وزيرة الصحة ووزير التعليم (16)

 

 

مؤتمر وزيرة الصحة ووزير التعليم (17)

 

 

مؤتمر وزيرة الصحة ووزير التعليم (18) 

 

 

مؤتمر وزيرة الصحة ووزير التعليم (19)

 

 

مؤتمر وزيرة الصحة ووزير التعليم (20)

 

 

مؤتمر وزيرة الصحة ووزير التعليم (21)

 

 

مؤتمر وزيرة الصحة ووزير التعليم (22)

 

 

مؤتمر وزيرة الصحة ووزير التعليم (23) 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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