كواليس غرفة الملابس.. بركات يوجه السباب لسعد سمير فى أدغال كينيا

دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

واقعة اليوم بطلها الثنائى سعد سمير لاعب الأهلى الحالى وزميله السابق محمد بركات، عندما كان الأهلى يواجه أحد الفرق الكينية بالعاصمة نيروبى ضمن بطولة دورى أبطال أفريقيا، وأكد سعد سمير أنه أثناء سير المباراة فوجئ بمحمد بركات يوجه له السباب بسبب تمرير كرة طويلة أكثر من مرة.

وقال سعد سمير إن محمد بركات رغم أنه ينفعل نادراً فى الملعب، إلا أنه فوجئ أثناء إحدى الكرات بتوجيه بركات السباب له بطريقة عصبية كانت أقرب للكوميدية، وكان موقفا غريبا عليه من بركات.

