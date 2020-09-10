اعرف مطلع أغنية "يا ضرورى" لـ ماجد المدنى قبل طرحها

انتهى المطرب السعودى ماجد المدنى، نجم برنامج أراب أيدول من تصوير أغنية جديدة بعنوان "يا ضرورى"، إهداء لولى العهد محمد بن سلمان، وحصل اليوم السابع على كلمات مطلع الأغنية قبل طرحها وتقول الأغنية "يا ضرورى يا مهم يالخير كله.. يا هدية من السما هلت عليا.. الكبير اللى تظللنا بظله.. محمد بن سلمان محمد بن سلمان يالخيره كله".

والأغنية من ألحان ماجد المدنى وتوزيع أحمد العسال، ومكساج وليد أحمد، ومن المقرر أن يتم طرحها على طريقة الفيديو الكليب الأيام المقبلة على يوتيوب والقنوات الفضائية العربية.

من ناحية أخرى طرح ماجد مؤخرا أغنية بعنوان "سيدى خضر"، وهى كلمات وألحان من التراث السعودى القديم يقول مطلعها: "سيدى حضر سيدى الباشا سيدى حضر سيدى الباشا يا بنت هفى على الباشا هفى بريش النعامة قوم اسقنى ياعبيد الله قوم اسقنى سقاك الله بعد العشاء ناموا العالم وانا اتقلب على فراشى حسبى عليك والله يالظالم صدقت فينى حكى الواشـى سيدى حضر سيدى الباشا سيدى حضر سيدى الباشا".

