التنمر على "بائع الفريسكا".. كوميكسات سخيفة جدا "فيديو"

قصة كفاح جديدة شهدتها محافظة الإسكندرية، بعد انتشار قصة الطالب إبراهيم عبد اللطيف، الشهير ببائع الفريسكا والحاصل على الثانوية العامة والتحاقه بكلية الطب بعد منحة قدمتها له الدولة بجامعة الإسكندرية، وهى للطالبة هبة على حامد، التى حصلت على مجموع 99.1% فى الثانوية العامة والتحقت بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وحققت حلم والدها الذى كافح سنوات طويلة فى حراسة أحد العقارات بالإسكندرية.

ورغم هذه التفاصيل المبهرة لكن البعض استغلوا التكريم والمكافآت التى انهالت على طبيب المستقبل ليسخروا منه ويقللوا من عمله ويتنمروا على قصة حياته والمجهود الذى بذله طوال السنوات الماضية.

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