سائق إسعاف يسلم 60 ألف جنيه لأسرة مصاب بحادث ويرفض المكافأة في التجمع الخامس

عثر سائق سيارة إسعاف يعمل بالتجمع الخامس بالقاهرة، ومقيم بمحافظة المنوفية، على شنطة بها 60 ألف جنيه فى حادث تصادم بالتجمع الخامس، وظل محتفظا بها، بعد أن تم نقل المصاب إلى المستشفى، وقام بتسليم المبلغ إلى عائلة المصاب، ورفض أخذ أى مبلغ من الأسرة.

ويقول أحمد عماره سائق الإسعاف: تلقينا من غرفة العمليات بلاغاً بوجود حادث على الطريق بالتجمع الخامس، وعند الحضور وجدنا تجمع العشرات فى محيط الحادثة مع معرفة البعض بأن المصاب يملك تلك الأموال، حيث قام أحدا المواطنين بفتح الشنطة قبل وصول الإسعاف لمعرفة هوية المصاب .



وأوضح: على الفور وصلنا لمكان الحادث تم عمل الإسعافات الأولية داخل الإسعاف، وتم البحث عن كافة الأشياء التى كانت معه، حيث أكد البعض أنه، يحمل شنطه بها مبلغ مالى وهواتف محموله وفيزا للبنوك وهاتفين محمول .

ويضيف: عند تسليم الشنطة إلى عائلته تبين أن المصاب يعمل محصلا فى إحدى الشركات ، وأن تلك الأموال هى أموال قام بتحصيلها لصالح العمل، وبعد أن تم نقله إلى المستشفى لدخوله فى حالة غيبوبة، وحاولت أسرة المصاب إعطاء السائق مبلغ الفين جنيه مكافأة تقديرا لأمانته ورغم احتياجه للمال للإنفاق على بناته الاثنين بعد الإنفصال عن والدتهما واحتياجه لنفقه لزوجته السابقه قدرها 60 ألف جنيه، فإنه رفض الحصول على هذه الأموال قائلا "مقدرش أخد فلوس الراجل كان بيجمعها لشغله ومش بتاعته وكمان أنا بعمل شغلى ومستنى الثواب من ربنا".

وطالب أحمد عماره الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بنقله إلى هيئة الإسعاف بمحافظة المنوفية، وذلك لعدم قدرته على تحمل نفقات السفر حيث أنه كل راتبه 2300 فقط ويصرف لايقل 60 جنية فى السفر يوميا .

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سائقين الاسعاف

الأموال المعثور عليها



