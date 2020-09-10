اسأل مجرب.. نصائح كهربا لـ صالح جمعة لعدم الخروج من الأهلى

يرتبط ثنائى الأهلى محمود عبد المنعم كهربا وزميله فى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء صالح جمعة، بعلاقة صداقة قوية ممتدة منذ سنوات، حيث بدأ اللاعبان مشوراهما الكروى سويا منذ السنوات الأولى فى قطاع الناشئين حتى قبل انتقال كهربا إلى مرافقة جمعة فى الأهلى.

ويتشابه الثنائى فى أمور عديدة تجمعهما أهمها المهارات والامكانيات الكروية الرائعة والكبيرة التى يشهد لهما بها الجميع فى الوسط الكروى حتى الخصوم والمنافسين قبل زملائهما وكذلك عدم اللالتزام وإثارة البلبة والجدل لأوقات طويلة والدخول فى دوامة الخصومات والعقوبات والإيقافات والابتعاد عن المشاركة بصفة أساسية مع الفريق ولعل آخرها غياب صالح عن مران الأهلى دون الحصول على إذن مسبق مما اضطر الجهاز الفنى الى استبعاده من الحسابات وفرض عقوبات جديدة عليه على الرغم من قطعه العهود والوعود على نفسهمؤحخرا باللالتزام داخل الفريق ولكن دون جدوى.

الأمر لم يختلف كثيرا لمحمود كهربا الذى غاب عن المشاركة لـ8 مباريات على خليفية ايقافه بسبب اشتباكه مع لاعبى الزمالك فى مباراة السوبر الاخيرة وقبل عودته افتعل ازمةكبيرة مع محمد الشناوى وسيد عبد الحفيظ فى اوضة اللبس انتهت بتغريمه مليون جنية واعتذاره لزملائه

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من جهته نشر صالح جمعة صانع ألعاب النادى الأهلى صورة عبر حسابه الرسمى على فيس بوك جمعته بمحمود عبد المنعم كهربا زميله بالفريق، خلال مشاركتهما فى مران الاهلى قبل يومين الذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لمباراة الاسماعيلى بالجولة 26 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يرتبط ثنائى القلعة الحمراء بعلاقة صداقة قوية، وانتظم محمود عبد المنعم "كهربا" فى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر أمس الاول الثلاثاء، لأول مرة بعد مشادته مع زميله محمد الشناوى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة والتى نتج عنها تغريمه مبلغ مليون جنيه، وأعلن كهربا جاهزيته لمواجهة الأهلى المقبلة أمام الإسماعيلى، بعدما شارك بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية، وانتهت عقوبة إيقاف كهربا والتى أقرتها لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم على خلفية ما بدر منه فى مباراة السوبر المصرى التى أقيمت فى الإمارات، حيث أصبح من حق كهربا المشاركة فى المباراة المقبلة أمام الإسماعيلى.

وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جلسة مع محمود عبد المنعم "كهربا" على هامش المران الجماعى وذلك فى حضور سامى قمصان المدرب المساعد، وحرص عبد الحفيظ خلال هذه الجلسة على الحديث مع اللاعب على أهمية التركيز فى المرحلة المقبلة وبذل أقصى جهد فى التدريبات وعدم خلق المشاكل في ظل حاجة الفريق إلى جهوده.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي غدا الجمعة في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة حيث يتبقى له 8 نقاط للتتويج باللقب رسميا قبل 9 جولات من النهاية.