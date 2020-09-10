أهم الاخبار

محمد شبانة فى لايف جديد على تليفزيون اليوم السابع فى الـ5 مساءً

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يتجدد اللقاء مع الناقد الرياضى محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضى ورئيس تحرير الأهرام الرياضى، اليوم الخميس، من خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على تليفزيون "اليوم السابع" بمواقع التواصل الاجتماعى، للحديث عن آخر المستجدات الخاصة بالوسط الرياضى ومباريات الدورى، وعلى رأسها لقاء الزمالك وسموحة، والحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين، وتداعيات رحيل رمضان صبحى عن الأهلى، وعودة كهربا لقائمة الأهلى بعد تغريمه مليون جنيه، والحديث عن ترتيبات بطولة الدورى واستعدادات المنتخبات للفترة المقبلة والتوقفات الدولية.

كما يتناول محمد شبانة فى برنامجه جدول مباريات بطولة الدورى الممتاز وكواليس مباراة اليوم بين الزمالك وسموحة، كما يتطرق للحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد والراحلين عن الفريق أيضاً.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات "اليوم السابع" جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.

 


Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر محمد شبانة فى لايف جديد على تليفزيون اليوم السابع فى الـ5 مساءً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا