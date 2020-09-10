هانى أبو ريدة يدعم مؤمن زكريا بعد إصابته: "كلنا معاك"

حرص المهندس هانى أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم ورئيس اتحاد الكرة المصرى السابق، على دعم النجم مؤمن زكريا، فى ظل الأزمة المرضية التى يعانى منها لاعب الأهلى، حيث نشر أبو ريدة صورة لمؤمن عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "كلنا معاك يا مؤمن".





من ناحية أخرى، تصدر الثلاثى وليد سليمان وعمرو السولية وكهربا، لاعبى الأهلى، استقبال مؤمن زكريا لاعب الفريق قبل انطلاق المران المسائى للفريق الذى يختتم به الأحمر استعداداته لمباراة الإسماعيلى غداً فى الدورى الممتاز، وتواجد مؤمن زكريا برفقة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وتوجه إلى غرفة خلع ملابس الفريق داخل القلعة الحمراء لمصافحة زملائه، ونال مؤمن زكريا خلال دخوله النادى دعم ومساندة الجميع الذين تمنوا الشفاء له من محنته الصحية التى أبدعدته عن الملعب طوال الفترة الماضية.

وحرص الثلاثى على مداعبة مؤمن زكريا وسط عبارات الترحيب بالظهور مجددا داخل قلعة الجزيرة قائلين له، "نورت النادى.. وحمد لله بالسلامة يا أبو مالك"، من ناحية أخرى، وجه عدد كبير من نجوم الكرة المصرية رسائل دعم لمؤمن زكريا عبر برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، فى ظل معاناته من وعكة صحية شديدة أبعدته عن كرة القدم، وأكد الدكتور أشرف صبحى للاعب تكليفاته الصادرة للمعنيين بوزارة الشباب والرياضة بالمتابعة اليومية لتطور الحالة الصحية لمؤمن زكريا، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة حالة اللاعب من الناحية الصحية، بالإضافة إلى التواصل مع النادى الأهلى فيما يتعلق بالعمل على توفير كافة المتطلبات واحتياجات اللاعب المالية والعلاجية خلال الفترة المقبلة.

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