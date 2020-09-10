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بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لإعلان الجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب

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انطلق منذ لحظات مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، لإعلان الجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب الجديد، حيث بدأ بالسلام الجمهورى وإلقاء كلمة رئيس الهيئة.

 

ودعا المستشار لاشين إبراهيم، الناخبين المصريين بالخارج والداخل إلى الاقتراع فى انتخابات مجلس النواب، خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده الهيئة بمبنى ماسبيرو، الناخبين للتصويت فى انتخابات مجلس النواب.

 

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يأتى ذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتصديق على القانون رقم 174 لسنة 2020، على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب وتعديلات القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب. وحدد القانون مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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