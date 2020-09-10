الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب من 17 لـ26 سبتمبر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب يوم 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر الجارى. ودعا المستشار لاشين إبراهيم، الناخبين المصريين بالخارج والداخل إلى الاقتراع فى انتخابات مجلس النواب، خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده الهيئة بمبنى ماسبيرو، لإعلان الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ. Advertisements يأتى ذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتصديق على القانون رقم 174 لسنة 2020، على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب وتعديلات القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب. وحدد القانون مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.



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