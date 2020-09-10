جيرالدو يُفاضل بين عرضين بعد تأكد رحيله عن الأهلي

يُفاضل الأنجولي جيرالدو جناح النادي الأهلي بين عرضين أحدهما من الدوري البرازيلي والأخر من الدوري التونسي تمهيداً للرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد استقرار الإدارة الحمراء على أن يكون اللاعب أول الراحلين من الفريق لعدم وجود اقتناع بالمردود الفني الذي يقدمه رغم حصوله على فرص عديدة.

وفتح مسئولو الأهلى الباب أمام الأندية الراغبة فى شراء جيرالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية، وأثار جيرالدو أزمة من قبل داخل النادى بعدما رفض عدة عروض خارجية أحضرها له الأهلى من أندية عربية للرحيل إلى أحدها، لكن اللاعب مازال يرفض الرحيل لهذه الأندية، ويحاول استغلال رغبة الأهلى فى الاستغناء عنه من أجل ضم لاعب أجنبى بدلاً منه أو إعادة المغربى وليد أزارو لتحقيق أكبر مكاسب، وظهر ذلك بوضوح فى حديث اللاعب عن رغبته فى الحصول على عرض "تفصيل" بالانتقال لنادٍ يتناسب مع ظروفه العائلية ويُحقق له مكاسب مالية كبيرة.

وأجرى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي «رابيد تيست» استعدادا لمواجهة الإسماعيلى المقرر اقامتها غدا الجمعة باستاد برج العرب فى الإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفنى والإدارى التحليل وفقا للبروتوكول الطبى الذى تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية ، وكان الأهلي قد واصل انتصاراته بالفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري ، ليحلق منفردا بقمة الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة.

على صعيد آخر، بات محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلى، جاهزاً للمشاركة مع الفريق فى مباراة الإسماعيلى بعدما شارك اللاعب فى تدريبات الفريق الماضية وأصبح لائقاً من الناحية الفنية، بالإضافة إلى الجانب البدنى الذى تفوق فيه اللاعب مؤخراً من خلال مشاركته المنتظمة فى التدريبات، وانتهاء إيقافه من قبل اتحاد الكرة، حيث كانت آخر مباراة فى العقوبة هى موقعة حرس الحدود، وكان اتحاد الكرة قرر إيقاف كهربا 10 مباريات محلية بسبب أحداث مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك الأخيرة بالإمارات، وانتهى الإيقاف فى مباراة الحرس أول أمس بالجولة الـ25 للدوري.

