علق النادي الأهلي على قرار الاتحاد الافريقي اليوم الخميس بتأجيل مباريات نصف ونهائي مباريات دوري أبطال أفريقيا رسمياً خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد القاري برئاسة أحمد أحمد والذي عقد بنظام الفيديو كونفرانس بحضور ممثلين من مختلف أنحاء القارة السمراء.
لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..وكان من المقرر إقامة مواجهات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد والرجاء والزمالك يومي 25 و26 سبتمبر الجاري، فيما تقام جولة الإياب يومي 2 و3 أكتوبر المقبل.
ووافقت اللجنة التنفيذية بالكاف خلال اجتماعها اليوم، الخميس، على تغيير المواعيد بحيث تقام مواجهات ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا يومي 17و18 من أكتوبر المقبل في المغرب.
ومن المقرر أن تقام مواجهات الإياب لنصف نهائي المسابقة القارية يومي 23 و24 من شهر أكتوبر المقبل في القاهرة، فيما تجرى المباراة النهائية للبطولة يوم 6 من نوفمبر القادم.
لقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا..
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أول تعليق للأهلى على تأجيل مباريات دورى أبطال أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.