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أول تعليق للأهلى على تأجيل مباريات دورى أبطال أفريقيا

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علق النادي الأهلي على قرار الاتحاد الافريقي اليوم الخميس بتأجيل مباريات نصف ونهائي مباريات دوري أبطال أفريقيا رسمياً خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد القاري برئاسة أحمد أحمد والذي عقد بنظام الفيديو كونفرانس بحضور ممثلين من مختلف أنحاء القارة السمراء.

 

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، رسميا، تأجيل مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الحالية إلى شهر أكتوبر المقبل بدلا من نهاية سبتمبر الحالي، حيث يلتقي الأهلي والزمالك مع الوداد المغربي والرجاء على الترتيب فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وكان من المقرر إقامة مواجهات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد والرجاء والزمالك يومي 25 و26 سبتمبر الجاري، فيما تقام جولة الإياب يومي 2 و3 أكتوبر المقبل.

 

ووافقت اللجنة التنفيذية بالكاف خلال اجتماعها اليوم، الخميس، على تغيير المواعيد بحيث تقام مواجهات ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا يومي 17و18 من أكتوبر المقبل في المغرب.

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ومن المقرر أن تقام مواجهات الإياب لنصف نهائي المسابقة القارية يومي 23 و24 من شهر أكتوبر المقبل في القاهرة، فيما تجرى المباراة النهائية للبطولة يوم 6 من نوفمبر القادم.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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