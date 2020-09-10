نقابة العاملين بالسكة الحديد لتليفزيون اليوم السابع: إجراء تحليل مخدرات لكمسرى قطار المنصورة

قال عبد الفتاح فكرى رئيس نقابة العاملين بالسكة الحديد، إن الواقعة حدثت أمس فى قطار القاهرة المنصورة، مشادة بين أحد رؤساء القطار وأحد المجندين، مضيفاً:" نعتذر للقوات المسلحة وللجندى على ما حدث في الواقعة، ما حدث هو واقعة فردية لا تعبر عن العاملين في السكك الحديد، جموع العاملين في السكك الحديد يتعاملون بشكل طيب مع كل ركاب القطارات".

وكشف فكرى خلال لقائه بتلفزيون اليوم السابع، أنه تم وقف الكمسرى بعد واقعة القطار مع أحد مجندى القوات المسلحة، لافتاً إلى أنه تم إحالة الكمسرى لتوقيع الكشف الطبي والنفسى وتحليل مخدرات للتأكد من سلامة قواه العقلية والنفسية، معتبراً أن هناك مشادات تقع بين المواطنين ومسئولى القطارات والكمسرى بسبب تحصيل قيمة التذاكر، قائلا:" وهو أمر مرفوض ولا نقبله".

وأوضح رئيس نقابة العاملين بالسكة الحديد، أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق مع الكمسرى فور الانتهاء من التحقيق والكشف الطبي والنفسى، واصفا ما قام به الكمسرى بـ"السلوك السيئ" وغير المقبول، قائلاً:" هذا التصرف من جانب الكمسري لا يعبر عن جموع العاملين في قطاع السكة الحديد وأعضاء النقابة البالغ عددهم 70 ألف عضو، واستراتيجية النقابة العامة تقوم على التدريب والتثقيف والتوعية لجميع الأعضاء من العاملين في قطاع السكة الحديد ومترو الأنفاق على كيفية التعامل مع الجمهور باحترام".

