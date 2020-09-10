الكهرباء تبدأ خطة للقضاء على سرقات التيار بـ"العدادات مسبوقة الدفع" بالتعاون مع "شعاع"

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة بدأت فى تنفيذ خطة بالتعاون مع شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، للقضاء على سرقات التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد لمستخدمى العدادات مسبوقة الدفع والتى يبلغ عددها 9 ملايين 500 ألف عداد حتى الآن.



وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المستهدف مراقبة معدلات الشحن لدى مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع بواسطة كشاف شركة شعاع والذى سيقوم بتسجيل القراءات لضمان عدم التلاعب فى العداد، لافتا إلى أن السبب الرئيسي في إسناد مهام تسجيل قراءة عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع هو استغلال البعض لعدم المرور أو الكشف على العداد والقيام بعمل وصلات غير قانونية تسببت فى خسائر مالية كبيرة لشركات توزيع الكهرباء.

جدير بالذكر أن هناك حاليا 9 ملايين و500 ألف عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتستهدف الوزارة تركيب 2 مليون عداد سنوياً وتسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع.



وهناك العديد من المميزات للعدادات مسبوقة الدفع، من بينها أنها تحقق سياسة الدولة فى ترشيد الطاقة وتقضى على مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين، وبالتالى إصدار فواتير شهرية خاطئة، ويمكن للمشترك أو من ينوب عنه شحن الكارت فى أى وقت من مراكز الشحن المخصصة دون انتظار لنفاذ الرصيد، وتتم محاسبة المشترك طبقا للاستهلاك الفعلى.