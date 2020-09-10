بالتواريخ.. الهيئة الوطنية تعلن الجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، على قرارها رقم 53 لسنة 2020 بشأن الجدول الإجرائى الزمنى لانتخابات مجلس النواب، والذى تضمن كافة تفاصيل المرحلتين التي ستجرى بهم الانتخابات.





وتضمن الجدول الزمنى دعوة الناخبين للاقتراع وبداية الكشف الطبي على المرشحين من اليوم الخميس الموافق 10 سبتمبر، على أن يكون تلقى وفحص طلبات الترشح من 17 وحتى 26 سبتمبر، وذلك يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء وينتهي العمل باليوم الأخير في الساعة 2 ظهرا.

وحدد الجدول الزمنى بداية تسجيل المصريين بالخارج بياناتهم على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات اعتبارا من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر حتى يتمكنوا من الاقتراع.

وتعلن كشوف أسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية ونشر القائمة المبدئية والطعن عليها أما محكمة القضاء الإداري أيام 27 و28 و29 سبتمبر على أن تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون المقدمة اليها خلال أيام 30 سبتمبر و1 و2 أكتوبر، وتعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 5 أكتوبر.

كما حدد الجدول الزمنى يوم 7 أكتوبر أخر موعدا للتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر.





وتبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين بمحافظات المرحلة الأولى من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 18 أكتوبر حيث يبدأ الصمت الانتخابي، فيما تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين بمحافظات المرحلة الثانية من يوم 18 أكتوبر وحتى يوم 1 نوفمبر حيث يبدأ الصمت الانتخابي.

ويقوم الناخبين المصريين بالخارج بطابعة وأرسال بطاقات الاقتراع إلى مقار البعثات الدبلوماسية وذلك خلال أيام 19 و20 أكتوبر لمحافظات المرحلة الأولى، و2 و3 نوفمبر بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية.

ويجرى الاقتراع في الخارج بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 أكتوبر، ويجرى التصويت في الخارج بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية أيام 4 و5 و6 نوفمبر.

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ويجرى الاقتراع في الداخل بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى يومي 24 و25 أكتوبر، ويجرى التصويت في الداخل بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية يومي 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة للمرحلة أولى 1 نوفمبر، ونتيجة المرحلة الثانية 15 نوفمبر.

وفى الحالة الإعادة تستأنف الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى من 2 نوفمبر وحتى 18 نوفمبر الذي يبدأ فيه الصمت الانتخابي، تستأنف الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من 16 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر الذي يبدأ فيه الصمت الانتخابي.





وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد أقصاه 3 نوفمبر للطعن على قرار الهيئة بإعلان نتيجة المرحلة الأولى وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 4 وحتى 13 نوفمبر، وحددت يوم 17 نوفمبر للطعن على نتيجة المرحلة الثانية، وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 18 وحتى 27 نوفمبر.

وتضمن الجدول الزمنى قيام الناخبين بالخارج بطباعة وارسال بطاقات ابداء الرأي إلى مقار البعثات الدبلوماسية يومي 19 و20 نوفمبر بالنسبة للمرحلة الأولى، وطباعتها وارسالها يومي 3 و4 ديسمبر بالنسبة للمرحلة الثانية.

وتجرى انتخابات الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر، وتجرى الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر.

بينما تجرى انتخابات الإعادة في الداخل بالنسبة للمرحلة الأولى يومى 23 و24 نوفمبر، وتجرى انتخابات الإعادة في الداخل بالنسبة للمرحلة الثانية يومى 7 و8 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية للمرحلة الأولى يوم 30 نوفمبر، وتعلن النتيجة النهائية للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

وبالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية فهى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر في الداخل.

