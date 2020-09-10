إنفوجراف.. الجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب 2020

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب والتى ستجرى على 284 مقعدا بالنظام الفردي و284 في القوائم. وهو كالآتى : • الترشح على 284 مقعدا بالنظام الفردي و284 في القوائم. • تقدم طلبات الترشح من 17 سبتمبر وحتى 26 سبتمبر الجارى. • على من يرغب الترشح البدء في إجراءات الكشف الطبي . • المرحلة الأولى : • من 21 إلى 23 أكتوبر موعد تصويت المصريين بالخارج • 24 و25 أكتوبر موعد تصويت لانتخابات النواب بالداخل. • نتيجة الجولة الأولى في المرحلة الأولى 1 نوفمبر 2020. • من 21 إلى 23 نوفمبر انتخابات الإعادة بالخارج. Advertisements • 23 و24 نوفمبر موعد الإعادة بالداخل. • موعد إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى الانتخابات 30 نوفمبر 2020. • المرحلة الثانية : • تجرى في الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر. • و في الداخل من 7 إلى 8 نوفمبر. • النتيجة 15 نوفمبر 2020. - جولة الإعادة بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر 2020 - جولة الإعادة في الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر إعلان النتيجة النهائية: 14 ديسمبر 2020

مجلس نواب 2020



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