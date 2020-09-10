اشتباه بإصابة إسلام أبو سليمة مدافع المصري بقطع فى الرباط الصليبى للركبة

يخضع إسلام أبو سليمة، مدافع المصري، لأشعة مساء اليوم بأحد المراكز الطبية المتخصصة فى علاج الركبة وعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية لتحديد مدى إصابته التي تعرض لها خلال مشاركته بمباراة المصري وبيراميدز التي جرت عصر اليوم على ستاد برج العرب والتى انتهت بفوز المصري بهدف للاشئ، وأكد الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق أن تشخيصه المبدئي هو إصابة اللاعب بإلتواء شديد في مفصل الركبة مع تمزق لأربطة الركبة تتضح مدى شدته من خلال التقرير الطبي لأشعة الرنين المغناطيسي التي سيجريها اللاعب مساء اليوم وأن كانت تشخصيه المبدئى داخل أرضية الملعب يؤكد إصابته بالرباط الصليبى.
وحقق فريق المصرى البورسعيدى ثلاث نقاط غالية، بالفوز على بيراميدز بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود وادى في الدقيقة 12 من عمر المباراة التي جرت بينهما بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الـ26 للدورى ، ليتذوق لاعبو النادى البورسعيدى حلاوة الفوز بعد غياب لمدة 7 شهور ويرفع رصيده إلى 25 نقطة في جدول الدورى في المركز الخامس عشر ولديه ثلاث مباريات مؤجلة أمام الإسماعيلى والإتحاد السكندرى وحرس الحدود ن بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 45 نقطة ومازال في المركز الثالث .
بدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من : أحمد مسعود فى حراسة المرمى أمامه الرباعى من اليمين للشمال إسلام أبو سليمة وعبد الرحمن زين وعمر كمال عبد الواحد وبهاء مجدى وفى الوسط فريد شوقى ومصطفى طيارة وإيزى إيميكا وعمرو موسى وفى الهجوم أحمد ياسر ومحمود وادى
وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالى: المهدى سليمان فى حراسة المرمى أمامه على جبر وأحمد أيمن منصور وعمر جابر ومحمد حمدى، وفى الوسط إبراهيم حسن وإبراهيم عادل ونبيل عماد دونجا ومحمود حمادة ومحمد فاروق وفى الهجوم جون أنطوى، ويتواجد على مقاعد البدلاء فى المباراة عبد الرحمن أيمن - طارق طه - عبد الله بكرى - احمد توفيق - اسلام عيسي- عمر العيونى - محمد فتحى - دودو الجباس - ايريك تراورى، وخرج من قائمة المباراة عبد الله السعيد ورجب بكار ومحمد عطوة.
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