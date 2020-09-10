إدارة ترامب تدرس تأجيل السماح بدخول اللاجئين

قال مسؤول كبير إن مسؤولين أمريكيين يبحثون إمكانية تأجيل قبول لاجئين في العام المقبل أو إجراء مزيد من الخفض على أعدادهم وسط جدل قانوني حول سياسة الرئيس دونالد ترامب بشأن اللاجئين وحالة الغموض الناجمة عن وباء كوفيد-19.

وقال المسؤول لرويترز إن التأجيل المحتمل، وهو أحد الخيارات العديدة قيد المناقشة، سيعني احتمال تجميد قبول بعض أو كل اللاجئين إلى أن يتم حسم الطعن القانوني على أمر أصدره ترامب في عام 2019 بشأن اللاجئين.

وليس من الواضح متى يتم حل هذا النزاع القانوني، خاصة إذا وصلت القضية إلى المحكمة العليا، وهي عملية قد تستغرق شهورا أو أكثر.

وعادة ما يحدد الرئيس أعداد اللاجئين التي يسمح بدخولهم سنويا في بداية كل سنة مالية ولم تعلن إدارة ترامب بعد عن خططها للسنة المالية 2021، والتي تبدأ في أول أكتوبر.

وجرى خفض الحد الأقصى لعدد اللاجئين إلى 18000 هذا العام، وهو أدنى مستوى منذ بدء البرنامج الحديث في عام 1980. وحتى الآن، سمح بدخول ما يقرب من نصف هذا العدد في الوقت الذي ساهمت فيه زيادة عمليات الفحص وجائحة فيروس كورونا في إبطاء وصولهم.

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وقال المسؤول الكبير إنه حتى لو لم يتأخر قبول اللاجئين في 2021، فقد يتم خفض سقف العام المقبل إلى ما دون المستويات الحالية.



