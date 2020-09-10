طاهر محمد طاهر يسجل هدف الفوز على الحدود +94 ويصعد بالمقاولون للمركز الثالث

حسم البديل طاهر محمد طاهر فوز فريقه المقاولون العرب على نظيره حرس الحدود بنتيجة 3/2 فى المباراة التى تجمع الفريقين بالجولة السادسة و العشرون من مسابقة الدورى ، والتي أقيمت بإستاد الجبل الأخضر ، بعدما سجل هدف الفوز فى الدقيقة 4+90، ليمنح الذئاب المركز الثالث على حساب بيراميدز الذى تقهقهر للمركز الرابع.

سجل للمقاولون سيف الجزيرى فى الدقيقة 3 ، و محمد عصام فى الدقيقة 48 ، وطاهر محمد طاهر بالدقيقة 95 ، بينما سجل للحرس حسن مجدى الدقيقة 21 ، و تونى جوميز الدقيقة 70 ، و تقدم المقاولون بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول من المباراة ، جاءت اهداف المقاولون بهدف مبكر شتت تركيز الحرس ، وتم تسجيل الهدف الثانى بصاروخية محمد عصام ، في الدقيقة 48 ، به بصناعة من لويس ادوارد ثم عرضية سيف الجزيرى ، لينتهى الشوط الأول بتقدم المقاولون بهدفين مقابل هدف.

وفى الشوط الثانى وبعد مرور 20 دقيقة سجل جوميز هدف التعادل لحرس الحدود ، وفى الوقت بدل الضائع قال طاهر محمد طاهر كلمته وأحرز هدف الفوز لفريقه ، ويقوم حكم اللقاء بإطلاق صافرته ، بانتهاء المباراة بتغلب الذئاب على الحرس .

رفع المقاولون العرب رصيده إلى 47 نقطة محتلا المركز الثالث على حساب بيراميدز، بعد أن لعب الذئاب 26 مباراة فاز في 14 وتعادل في 5 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 33 هدف وتلقت شباكه 24 هدف فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند 26 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 5 وتعادل في 11 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 26 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى

