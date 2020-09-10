عرض فتاة اتهمت والدها بالاعتداء عليها جنسيًا فى الصف على الطب الشرعى

تحقق النيابة العامة بجنوب الجيزة فى اتهام فتاة لوالدها بالاعتداء عليها جنسيًا بمركز الصف بجنوب الجيزة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وأمرت بعرض المجني عليها على الطب الشرعى، وطلبت تقرير طبى وافً.

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على مزارع، لاتهامه بالاعتداء جنسيا على ابنته بمنطقة الصف، وانتهز المتهم انفصال ابنته عن زوجها، وعودته للإقامة بمسكن أسرتها، واعتدى عليها جنسيا، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة الصف، بلاغا يفيد بتعرض ربة منزل لاعتداء جنسى، واتهمت والدها بارتكاب الواقعة، وذكرت أنها انفصلت عن زوجها، وعادت للإقامة بمسكن أسرتها، إلا أنها فوجئت به يعتدى عليها جنسيا، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.