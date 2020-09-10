وزير النقل يعتذر لكل أفراد القوات المسلحة.. ويؤكد: تمت مجازاة المخطئين

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات أنه تم تشكيل لجنة تحقيق فى أزمة المجند الذى كان يستقل قطار المنصورة، وأن الوزارة لن تتهاون تجاة المخطئين.

وأكد وزير النقل خلال مداخلة هاتفية مع النائب والإعلامى مصطفى بكرى فى برنامجه حقائق وأسرار على صدى البلد أن الموظف الذى تصرف بطريقة خاطئة مع المجند نال جزاءه.

وأشار وزير النقل، إلى أنه تم خصم راتب 50 يوما من رئيس القطار عادل فاروق عبدالهادئ، كما قام تم مجازاة مشرف القطار بخصم 15 يوما من راتبه، وإبعاد الموظفين المخطئين عن قطارات الركاب ونقلهم إلى قطارات البضائع.

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وقال كامل الوزير إن القوات المسلحة تدفع ثمن تذاكر أفرادها مقدما، مشيرا إلى أن القوات المسلحة علاقاتها بكل مؤسسات الدولة جيدة للغاية.

وأشاد وزير النقل بالمجند حيث كان ملتزما بكافة الإجراءات الانضباطية.

وقدم كامل الوزير الاعتذار لكل أفراد القوات المسلحة بداية من القائد العام لأحدث جندى، مؤكدا على الاحترام الكامل لأفراد القوات المسلحة والشركة وكافة المواطنين. كما أكد أنه سيذهب للسيدة صفية أبوالعزم التى دافعت عن المجند حتى منزلها لتكريمها .

