سيدة القطار لتليفزيون اليوم السابع: رئاسة الجمهورية شكرتنى.. والمجند دفع لنفسه

قدمت تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة لواقعة الفيديو الذى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى لمشادة بين كمسرى ومجند بسبب عدم دفع المجند ثمن التذكرة قبل أن تتدخل سيدة وترفض إنزاله من القطار، وتصر على دفع ثمن التذكرة له.

واستضافت التغطية الشاملة من "تلفزيون اليوم السابع" صفية أبو العزم صاحبة واقعة القطار، والتي تعمل مشرفة رياض أطفال بإدارة غرب المحلة، والتي حدثتنا عن تفاصيل الواقعة، والدافع وراء إصرارها على سداد قيمة التذكرة للمجند، فى فقرة أعدها الزميل مصطفى عادل مراسل اليوم السابع.

وقالت سيدة القطار: "عندى 3 ولاد أحمد مهندس فى العاصمة الإدارية، وعندى عمر بكالوريوس تربية قسم كيمياء، وعندى خالد ثانوية عامة وداخل هندسة المنصورة".

وعن خوفها من طريقة رئيس القطار وإمكانية تعامله معها بشكل غير لائق ردت قائلة: "لا طبعا مخفتش أنا قادرة إنى أوقف أى حد عن حده.. وأنت ليك فلوس هتاخدها مش أكثر من كده".

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وأعربت صفية خلال اللقاء عن سعادتها من ردود الفعل، مؤكدة أنها تلقت اتصالا هاتفيا من رئاسة الجمهورية، واتصالا آخر من وزير الدفاع، والمجلس القومى للمرأة، مضيفة: " ده كفايا عليا وكتير.. أنا اللى عملته ميستاهلش كل ده الحقيقة .. وده أكبر من اللى أنا استحقه .. أنا مدفعتش كمان .. العسكرى دفع لنفسه .. أنا بس صممت أنه مينزلش".

وتابعت: "أنا معملتش غير الواجب وأقل من الواجب ومستحقش كل ده والله .. أم وقفت جمب ابنها مش أكتر من كده".

ووجهت السيدة صفية رسالة للكمسرى قائلة:" يمكن هو بيعمل شغله ويمكن عنده حق ويمكن يتجازى فى حاجة زى دى لكن أنت ضعيت حقك بأسلوبك .. المهم الأسلوب فى التعامل يا جماعة .. لو كنت طلبته بأسلوب مهذب كنا كلنا وقفنا جمبك.. لكن الإهانة الكبيرة اللى انت وجهتها للعسكرى إهانة كبيرة لا تغتفر".

وتوجه اليوم السابع بتحية إجلال وتقدير للسيدة صفية على موقفها، فيما وجهت السيدة الشكر للعسكرى على احترامه له وتقديره لموقفها.

