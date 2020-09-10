فيديو وصور.. حسام حسن يتعادل لسموحة مع الزمالك فى الدقيقة 37

أدرك حسام حسن، مهاجم سموحة، التعادل لفريقه أمام الزمالك، بتسجيله الهدف الأول للفريق السكندرى في الدقيقة 37 من عمر مباراة الفريقين المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الـ 26 للدورى، علي استاد برج العرب بالإسكندرية،واستغل حسام حسن خطأ دفاع الزمالك ونجح في استخلاص الكرة وإخترق منطقة الجزاء ثم أطلق تسديدة قوية تصدى لها الحارس محمد أبو جبل لترتد وتجد متابعة جديدة من حسام حسن الذى قام بتسديدة كرة أرضية متقنة سكنت شباك الزمالك.

بدأ اللقاء حماسيا من الفريقين، وظهر أسامة فيصل مهاجم الزمالك الشاب في مستوى مميز وكان يمثل الخطورة الوحيدة للزمالك خلال الخمس دقائق الأولى من المباراة، فيما سيطر الأداء العشوائي علي لاعبي الوسط في الفريقين بعدما ارتكب عدد من لاعبي سموحة والزمالك عدد من الأخطاء في التمريرات، ليصبح اللعب تعاوني بين الفريقين، حاول مهاجمو الفريقين احراز أهداف خلال الربع ساعة الأولى من المباراة ولكن جاءت محاولاتهم دون خطورة لتستمر النتيجة 0/0 بعد مرور 15 دقيقة.

وينجح كاسونجو في انهاء الاشتباك من خلال احرازه هدف في الدقيقة 18 من عرضية عبد الله جمعة، وتعود العشوائية مرة أخرى الي أداء الفريقين لتصبح النتيجة 1/0 بعد مرور 30 دقيقة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الغنى ومحمود الونش وعبد الله جمعة وإمام عاشور.

خط الوسط: طارق حامد وإسلام جابر ومصطفى فتحى وأوباما وكاسونجو.

خط الهجوم: أسامة فيصل.

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واستبعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ، محمود علاء مدافع الفريق من المباراة ، وذلك بغرض اراحته في اطار سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفني، ومن المنتظر ان يدفع كارتيرون بمحمد عبد الغني في مركز المساك بدلا من محمود علاء.

فيما بدأ سموحة المباراة بتشكيل :

الهانى سليمان

محمد كوفى، رجب نبيل، محمد الترهونى

محمود حليمو، ناصر ماهر، ديريك نسيبامبى، أحمد جمال، ، شريف رضا.

حسام حسن، محمد طلعت.

دخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم برصيد 51 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالها الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 33 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يحتل سموحة المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 14 لقاء وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.