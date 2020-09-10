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شبانه في تلفزيون اليوم السابع أحمد الشناوي بديلا لمحمد عواد في الباطن السعودي

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كشف الإعلامي محمد شبانه فى تلفزيون اليوم السابع أن إدارة نادي الباطن السعودي وضعت أحمد الشناوي حارس مرمي نادي بيراميدز ومنتخبنا الوطني بديلا حال فشل ضم محمد عواد حارس الزمالك لتدعيم حراسة الفريق السعودي بداية من الموسم الجديد ، وتقدم الباطن بعرض رسمي لاستعارة عواد من الزمالك مجانا علي ان يتحمل النادي راتب عواد المرتفع وهو الأمر الذي ترفضه ادارة الزمالك حتي الآن وتصر علي تقاضي مليون دولار لاتمام الإعارة.

تابع محمد شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على تلفزيون اليوم السابع أن أحد الوكلاء رشح الحارس أحمد الشناوي علي إدارة الباطن السعودي لاستعارته حال فشل صفقة عواد خاصة وأن إدارة بيراميدز لن تمانع رحيله في وجود المهدي سليمان والتعاقد مع شريف اكرامي وعدم لعبه اساسيا مؤخرا،  إلا أن الصعوبة تكمن في ارتفاع راتب احمد الشناوي مع بيراميدز والذي يتجاوز حاجز ال٢٢ مليون جنيه سنوياً.

 

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لمتابعة لايف شبانه على تلفزيون اليوم السابع

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على تلفزيون "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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