اتحاد الكرة يكشف مفاجأة جديدة بشأن كأس أمم أفريقيا 2010

كشف حمادة المصرى عضو اتحاد الكرة السابق، مفاجأة جديدة بشأن كأس أمم أفريقيا 2010 والتى توج بها منتخب مصر للمرة الثالثة على التوالى بعد نسختىّ 2006 و2008.

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وشهدت الساعات الماضية تأكيدات بأن كأس أمم أفريقيا 2010 الذى اختفى من اتحاد الكرة كان النسخة الأصلية حيث احتفظت مصر بها بعد تتويجها بالكأس للمرة الثالثة على التوالي، وهو ما نفاه حمادة المصرى، لافتا إلى أنه بعد حادثة حريق اتحاد الكرة نجح في استرداد كأسين وتم تسليمهما لثروت سويلم المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة.

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أمر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بإحالة واقعة فقد الاتحاد المصرى لكرة القدم كأس بطولة الأمم الأفريقية لعام 2010 من بين مقتنياته إلى "نيابة الأموال العامة العليا" بمكتب "النائب العام" للتحقيق فيها تحقيقا قضائيا.

وكانت وزارة الشباب والرياضة - بعد ما أُثير بالمواقع المختلفة من فقد بعض المقتنيات من الاتحاد - قد خاطبت "النيابة العامة" بما انتهت إليه اللجنة المشكلة بمعرفتها من التفتيش على الاتحاد، وتبينها فقد الكأس المذكور، وتضارب الأقوال بين مسئولى الاتحاد حول أسباب فقده؛ بطلب التحقيق فى الواقعة.