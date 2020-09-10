محمد صلاح ضمن أقوى 10 لاعبين فى "FIFA21"

تواجد النجم المصرى محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن أعلى 10 طاقات للاعبين فى لعبة "FIFA21"، بعد حصولع على قوة مقدارها 90، وكشفت شركة "EA SPORTS" للألعاب الإلكترونية عن قائمة أفضل اللاعبين فى النسخة الجديد من لعبة "FIFA21"، حيث تواجد النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول، فى المرتبة التاسعة.

وحصل النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى على كارت قوة بمقدار 90، ليتواجد ضمن أفضل 10 لاعبين فى اللعبة.

فى حين تصدر الأرجنتينى ليونيل ميسى، نجم برشلونة الإسبانى، صدارة أفضل اللاعبين فى "FIFA21"، بمقدار قوة بلغ 93، فى حين جاء النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس ثانيا بـ 92، والبولندى روبرت ليفاندوفسكى مهاجم بايرن ميونخ فى المركز الثالث بـ 91.

وفيما يلي أقوى 10 لاعبين في "FIFA21".



1- الأرجنتينى ليونيل ميسى (برشلونة) 93

2- البرتغالى كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) 92

3- البولندى روبرت ليفاندوفسكى (بايرن ميونخ) 91

4- البلجيكى كيفن دى بروين (مان سيتى) 91

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5- البرازيلى نيمار (باريس سان جيرمان) 91

6- الحارس السلوفينى يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد) 91

7- الهولندى فيرجيل فان دايك (ليفربول) 90

8- المصرى محمد صلاح (ليفربول) 90

9- الفرنسى كيليان مبابى (باريس سان جيرمان) 90

10- السنغالى ساديو مانى (ليفربول) 90



اعلى 10 طاقات للاعبين فى فيفا 21



