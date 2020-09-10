وفد من رئاسة الجمهورية يفاجئ سيدة القطار خلال مداخلة على الهواء.. فيديو

فاجأ وفد من رئاسة الجمهورية، السيدة صفية إبراهيم أبو العزم، على الهواء، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، خلال كشفها كواليس أزمة المجند مع رئيس القطار، وقالت السيدة صفية، إنها لم تتابع الواقعة منذ بدايتها، ولكنها فوجئت بأن سائق القطار يطلب من المجند النزول من القطار لتسليمه للشرطة العسكرية بسبب تذكرة القطار.

وأضافت: "الولد متكلمش، وكان نازل معاه من القطار، وأنا اللى مرضتش، وقلتله لما أمك تقولك تقعد، ولما شافنى بطلع فلوس كان نازل، وأصريت على دفع التذكرة، رفض وأصر على دفع ثمنها".

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وتابعت: "أنا كنت في طريقي لحضور فرح ابن اختي، وانا ساكنة في المحلة بالجمهورية، وأعمل معلم خبير رياض أطفال في الغربية وأعمل في التربية والتعليم من 26 سنة".