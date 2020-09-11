حنان مطاوع تغنى لابنتها أماليا فى عيد ميلادها الأول.. فيديو وصور

احتفلت الفنانة حنان مطاوع بعيد ميلاد ابنتها أماليا، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، مقطع فيديو تضمن عددا من الصور برفقة زوجها وابنتها الرضيعة، وأهدت لها أغنية تقول كلماتها "من يوم ما هلت عليا وسمعت أنا صوتها.. حياتي هي اماليا وبموت في ضحكتها".

وكتبت الفنانة حنان مطاوع تعليقا على الفيديو قائلة :"ربنا يخليلكوا انتي وأمير.. وكل سنة واماليا طيبة.. عيد ميلاد الأغلى من قلبي، ربنا يخليكى ويحفظك ليا ولبابا يا أغلى هدية ربنا رزقنا بيها. ربنا يسعد ويرزق كل الناس ويخليلى أهلى كلهم يا رب".

من ناحية أخرى، أعربت النجمة حنان مطاوع، عن سعادتها بنجاح حكاية "أمل حياتى" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، مؤكدة أنها ممتنة وسعيدة بردود فعل الناس حول المسلسل، الذى انتهت أحداثه أمس الأربعاء، بعد 10 حلقات عرضت على مجموعة قنوات DMC، مشيرة إلى أن الجمهور هو سبب نجاحها.



حنان مطاوع برفقة أسرتها

وقالت حنان، فى مقطع فيديو، نشرته عبر حسابها على انستجرام: "كل الناس.. حقيقى أنا ممتنة ومبسوطة أوى أوى بردود الأفعال حوالين أمل حياتى، ربنا يخليكوا ليا ودايما أبقى عند حسن ظنكم.. وبحبكم أوى أوى أوى"، تبعته بتعليق: "رسالة منى حباً وتقديراً ليكوا كلكوا، بيكوا نجحت وبيكوا هكمل.. إلى اللقاء فى عمل آخر".

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حنان مطاوع في صورة عائلية



حنان مطاوع مع ابنتها اماليا

وعرضت مجموعة قنوات DMC على مدار 10 حلقات، حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" بطولة الفنانة حنان مطاوع، بيومى فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، من تأليف أمين جمال وشريف يسرى، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجى بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



