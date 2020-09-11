حازم إمام : أبو جبل "لبس" هدف التعادل أمام سموحة

أوضح حام إمام نجم الزمالك السابق أن الزمالك لم يكن سيئ أمام سموحة ولكن التغييرات الكثيرة هي من تسببت في خروج المباراة بهذا الشكل، قال حازم امام خلال الاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: هدف التعادل لسموحة جاء من خطأ دفاعى لحسام عبد المجيد نظرا لنقص خبرته في التمركز، مضيفا ان أبو جبل حارس مرمي الزمالك " لبس " هدف التعادل واصبح امام الجميع هو السبب في الهدف ولكن في الحقيقة فانه لا يتحمل سوى جزء بسيط من مسئولية الهدف.

استطرد: توجه محمد عبد الغني وراء حسام حسن في هدف سموحة الأول ومرواغته من لاعب سموحة هو سبب استقبال هدف رغم أنه من الصعب مراوغته في لعبة "مان تو مان"، مضيفا ان اسلام جابر قدم مباراة جيدة خاصة في الشوط الثاني قبل أن يستبدله ويدفع بحسام عبد المجيد، معاتبا على كارتيرون قائلا: "كان على كارتيرون اعادة محمد عبد الغني لقلب الدفاع خاصة بعد نقل ياسين مرعي لمركز الظهير الأيسر".

شدد على أن مصطفى محمد سجل هدف رائع ويظهر أنه رأس حربة كبير خاصة في تحركه قبل استقبال الكرة، مضيفا: يجب ألا نقسو على الناشئين لأنهم يكتسوب خبرات وكلنا نخطئ ونتعلم".

في سياق مختلف يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدا الجمعة على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقررة إقامتها الأحد المقبل في الجولة السابعة والعشرين ببطولة الدوري الممتاز، ورفض كارتيرون المدير الفني للفريق منح لاعبيه راحة نظرا لضيق الوقت وكذلك لاتباعه سياسة التدوير بين اللاعبين لتفادي الإرهاق والاصابات.

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من ناحية اخري أبدى احمد سامى المدير الفني لفريق سموحة سعادته بالتعادل الذي حققه فريقه امام الزمالك في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم وانتهت بنتيجة 3/3 ، وقال احمد سامي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة انه كان يضع عينه من قبل المباراة علي تحقيق نتيجة إيجابية، ولكن اللاعبين وقعوا في بعض الأخطاء في الشوط الأول وهو ما أدى لتأخر الفريق 2 / 1 في الشوط الأول.

وأضاف سامي انه تفادي تلك الأخطاء بين الشوطين وقام بتصحيحها فتحقق التعادل خاصة انه منح تعليمات للاعبيه بضرورة استغلال كل الهجمات التي تأتي للمهاجمين وهو ما حدث مع نهاية المباراة، واختتم سامي تصريحاته مؤكدا ان الزمالك فريق كبير ولا يتأثر بالغيابات والدليل انه كان متقدما 3/1 .

فيما رفض محمد خميس مراقب مباراة الزمالك وسموحة التي أقيمت اليوم، حضور الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك للمؤتمر الصحفي عقب المباراة ، حيث فوجئ كارتيرون بمنعه من الدخول للمؤتمر عقب المباراة بسبب تأخره عن موعد حضوره المحدد من جانب لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم.



