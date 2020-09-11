طيبة الأم المصرية.. سيدة القطار البطل الحقيقى بواقعة المجند والكمسرى.. فيديو

أثبتت واقعة قطار القاهرة المنصورة، جدعنة وطيبة الأم المصرية، بعد تدخل السيدة صفية أبو العزم، ابنة محافظة الغربية، صاحبة واقعة دفع ثمن تذكرة القطار للمجند، فى الواقعة ومحاولتها مساعدة المجند.

أكدت وزارة النقل أنه تم إيقاف كمسارية قطار رقم 948 المتجه من المنصورة / القاهرة يوم 9/9/2020، بعد واقعة تجاوز فى حق أحد ركاب القطار، وقد تمت إحالتهم للتحقيق الفورى وسيتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.

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وأصدرت الوزارة بياناً بشأن الفيديو المتداول لواقعة قطار رقم 948 المتجه من المنصورة / القاهرة يوم 9/9/2020، وأعلنت اعتذار الوزير وجميع العاملين فى الوزارة عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز فى حق أحد ركاب القطار، كما أكدت الوزارة على احترامها واحترام كافة العاملين فى السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.

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