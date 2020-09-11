مصرع صاحب شركة سقط من النافذة خلال محاولته الهروب من زوجته وأسرتها بالشيخ زايد

ألقت مباحث الجيزة القبض على ربة منزل، وشقيقها، ووالدتهما وشخص آخر يرتبط بعلاقة قرابة بهما، لاتهامهم باحتجاز زوج المتهمة، بسبب خلافات أسرية، داخل شقة بالشيخ زايد، مما أدى إلى سقوطه أثناء محاولة الهرب منهم ومصرعه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من نافذة عقار، بمدينة الشيخ زايد، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مالك شركة، به إصابات متفرقة وكسور بجسده، وأشارت تحريات رجال المباحث أنه تعرض للاحتجاز على يد زوجته وشقيقها، ووالدتهما وأحد أفراد عائلتهما، بسبب خلافات أسرية، وتعرض للسقوط خلال محاولته الهرب من النافذة.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



