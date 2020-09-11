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الصورة الأولى من حفل زفاف حمو بيكا

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يحتفل مغنى المهرجانات حمو بيكا  بحفل زفافه الآن بمسقط رأسه بالإسكندرية، ونشر زميله عمر كمال صورة لبيكا من حفل الزفاف ببدلة الفرح وبجواره عروسه متمنيًا لهما حياة سعيدة.

 

يذكر أن مطرب المهرجانات حمو بيكا، ظهر مساء اليوم الخميس، في مقاطع فيديو التقطتها أصدقاؤه قبل لحظات من حفل زفافه المقرر إقامته اليوم في محافظة الإسكندرية، حيث أظهرت اللقطات الاستعدادات النهائية لحمو بيكا قبل حفل زفافه، مرتديا البدلة البيضاء بين أهله وأصدقائه المقربين.

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وطالب مطرب المهرجانات ​حمو بيكا، من محافظ الإسكندرية السماح له بإقامة حفل زفافه الذى تم منعه نتيجة إجراءات مواجهة انتشار ​فيروس ​، وظهر حمو بيكا في بث مباشر عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: "أنا عاوز أفرح وعاوز اتجوز، وجه عليا الدور إني أفرح زيي زيكم".

وأضاف في وقت سابق :"أنا بحب مصر وكل واحد مسئول في البلد.. كل الشعب عايز يجي يفرح لحمو بيكا.. حمو عاوز يفرح.. عاوز اعمل فرحي لازم تساعدوني.. هيحضر بس عيلتي وعيلة العروسة مش عامل مولد أنا منعت فرحى من الشارع عشان بحترم القوانين وعاوز أفرح زى أي عريس و أي شاب عاوز يفرح وهى كلها ساعتين فرح وياريت محدش يكسر فرحتى".

وطرح مطرب المهرجانات عمر كمال أغنية "فلوس فلوس" بالتعاون مع حمو بيكا، الأيام الماضية، حيث قال عمر كمال عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام "دلوقتى ممكن تسمعوا تراك (فلوس ..فلوس) على يوتيوب".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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