6 نقاط فقط تفصل الأهلى عن حسم الدورى بعد تعادل الزمالك أمام سموحة

أقترب النادى الأهلى من حسم بطولة الدورى لهذا الموسم ، حيث يحتاج الفريق الأحمر لـ 6 نقاط فقط للتويج بالبطولة للمرة الخامسة على التوالى ، دون النظر إلى نتائج الفرق الأخرى ، وذلك بعد ما شهد اليوم خسارة فريق بيراميدز أمام المصرى البورسعيدى ليتجمد رصيده للنقطة 45 ويبقي فى المركز الرابع ، وتعادل الزمالك وسموحة بثلاث أهداف لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ 26 للدورى، ليصل الزمالك إلى النقطة 52 بجدول الدورى .
ويواجه الأهلى نظيره الإسماعيلى في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء غد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الـ ٢٦ من بطولة الدوري الممتاز ، للموسم الجاري 2019 - 2020.
واستدعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة تضم 22 لاعباً للسفر للإسكندرية لخوض معسكر مغلق استعداداً لمواجهتي الإسماعيلي والاتحاد الدوري.
وشهدت القائمة عودة محمود عبد المنعم كهربا بعد نهاية ايقافه كما عاد عمرو السولية رغم استمرار إصابته العضلية بينما غاب صالح جمعة لعدم التزامه وفضل الجهاز الفني استبعاد الثنائي الصاعد محمد فخري ومحمد شكري بجانب الإبقاء على حسين الشحات لمواصلة التأهيل بالقاهرة.
حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي – مصطفى شوبير
خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد هاني – رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف – علي معلول - محمود وحيد
خط الوسط: همرو السولية - أليو ديانج - حمدي فتحي - عربي بدر - محمد "أفشة" - وليد سليمان - أحمد الشيخ - أجاي - جيرالدو - "كهربا"
خط الهجوم: بادجي - مروان محسن.
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