6 نقاط فقط تفصل الأهلى عن حسم الدورى بعد تعادل الزمالك أمام سموحة

أقترب النادى الأهلى من حسم بطولة الدورى لهذا الموسم ، حيث يحتاج الفريق الأحمر لـ 6 نقاط فقط للتويج بالبطولة للمرة الخامسة على التوالى ، دون النظر إلى نتائج الفرق الأخرى ، وذلك بعد ما شهد اليوم خسارة فريق بيراميدز أمام المصرى البورسعيدى ليتجمد رصيده للنقطة 45 ويبقي فى المركز الرابع ، وتعادل الزمالك وسموحة بثلاث أهداف لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ 26 للدورى، ليصل الزمالك إلى النقطة 52 بجدول الدورى .

ويواجه الأهلى نظيره الإسماعيلى في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء غد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الـ ٢٦ من بطولة الدوري الممتاز ، للموسم الجاري 2019 - 2020.

واستدعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة تضم 22 لاعباً للسفر للإسكندرية لخوض معسكر مغلق استعداداً لمواجهتي الإسماعيلي والاتحاد الدوري.

وشهدت القائمة عودة محمود عبد المنعم كهربا بعد نهاية ايقافه كما عاد عمرو السولية رغم استمرار إصابته العضلية بينما غاب صالح جمعة لعدم التزامه وفضل الجهاز الفني استبعاد الثنائي الصاعد محمد فخري ومحمد شكري بجانب الإبقاء على حسين الشحات لمواصلة التأهيل بالقاهرة.

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حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي – مصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد هاني – رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف – علي معلول - محمود وحيد

خط الوسط: همرو السولية - أليو ديانج - حمدي فتحي - عربي بدر - محمد "أفشة" - وليد سليمان - أحمد الشيخ - أجاي - جيرالدو - "كهربا"

خط الهجوم: بادجي - مروان محسن.