وزير النقل يقرر منح سيدة القطار اشتراك سنوى مدى الحياة.. وصاحبة الواقعة تعلق

قرر كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، منح اشتراك سنوى باسم سيدة القطار السيدة صفية أبو العزم، ويجدد كل عام مدى الحياة، وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى خلال برنامجه التاسعة المذاع على قناة مصر الاولى،:" فى القطارات المكيفة الجديدة سيوجد بها لوحة إعلانات، وهناك قطارات بها شاشات سينمائية.. الدرجة ثالثة بالقطارات على مستوى عالى فى الحمام والشبابيك.. وهروح لبيتها اكرمها".
وعلقت صفية أبو العزم، بطلة واقعة القطار، على حديث الوزير،: "أهم شئ لابد من تغير معاملة الكمسرى مع المواطنين أثناء ركوب القطار.. وأى عسكرى لابس بدلة جيش ماحدش يقوله فين تذكرتك، واضرب له تعظيم سلام وتمشى على طول.. هنتظر حضرتك وهجهزلك فطير مشلتت وأهل المحلة كرمه".
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