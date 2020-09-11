الديوان الأميرى: الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر

أكد الديوان الأميري الكويتى أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر، كما أهاب الديوان الأميري بالجميع تحري الدقة واستفاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح من مصادرها الرسمية. وبحسب صحيفة الراي، أكد الديوان الأميري أن الحالة الصحية للأمير مستقرة ويتلقى العلاج المقرر. وكانت نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتى ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة وتؤكد بأن مختلف قطاعات الجيش تعمل وفقا لحالات الإستعداد المقررة لها للمحافظة على أمن البلاد وسلامة أراضيه. Advertisements



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