تنسيق المرحلة الثالثة 2020 .. قائمة الكليات الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزيرة التعليم العالى والبحث العلمي، نتيجة تنسيق رغبات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات 2020 /2021، والأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة بتنسيق القبول.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، فى مؤتمر صحفى اليوم أن إجمالى عدد طلاب المرحلة الثالثة يبلغ 57185 طالبا فى الشعبة العلمية و20980 طالبا بالشعبة الأدبية بإجمالى 86 ألفا و165 طالبا وطالبة وهم الناجحين من الدور الأول ثانوية عامة وسيتم إضافة الطلاب الناجحين فى دور الثانى بالثانوية العامة بعد إعلان النتائج.

وقال إنه مازال هناك بعض الأماكن الشاغرة فى بعض الكليات النظرية لطلاب الشعبة العلمية لهذه المرحلة، وأبرزها الحقوق والآداب والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية والكليات التكنولوجية للطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات.

وجاءت الكليات الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة بتنسيق القبول وذلك لشعبة علمى وهي كالآتي:

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

تربية (طفولة) الوادي الجديد

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

آداب انتساب موجه دمنهور

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

دار العلوم انتساب موجه المنيا

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية موسيقية بنها

زراعة كفر الشيخ

تربية نوعية موسيقية المنصورة

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

حقوق انتساب موجه أسيوط

تربية رياضية بنات بني سويف

حقوق انتساب موجه الزقازيق

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

تربية رياضية بنين العريش

تربية (تعليم ابتدائي) العريش

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

آداب انتساب موجه المنيا

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد

تربية رياضية بنات أسوان

آداب انتساب موجه بنها

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

آداب انتساب موجه بنات عين شمس

تربية مدينة السادات رياضة

تربية (طفولة) العريش

هندسة الجامعة المصرية اليابانية

آداب انتساب موجه الزقازيق

حقوق انتساب موجه طنطا

هندسة جامعة العلوم والتكنولوجيا زويل

آداب انتساب موجه دمياط

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية فنية بنها

تربية رياضية بنين أسوان

حقوق انتساب موجه أسوان

تربية رياضية بنات العريش

آداب انتساب موجه عين شمس

آداب انتساب موجه بور سعيد

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنات بور سعيد

تربية العريش رياضة

تربية نوعية موسيقية أسيوط

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة.

تربية نوعية مطروح

تربية دمياط رياضة

تربية نوعية فنية دمياط

العالي للدراسات الأدبية كنج مريوط

تربية رياضية بنين مطروح

تربية نوعية فنية الفيوم

تربية نوعية فنية الإسكندرية

تربية رياضية بنات أسيوط

تربية رياضية بنين بني سويف

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

تربية نوعية فنية الزقازيق

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي

خدمة اجتماعية أسيوط

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

أقتصاد منزلى العريش

تربية نوعية فنية طنطا

تربية (طفولة) السويس

آداب انتساب موجه حلوان

حقوق حلوان

تربية نوعية فنية القاهرة

تربية السويس رياضة

خدمة اجتماعية حلوان

تربية نوعية أسوان

المعهد العالي للغات بالمنصورة

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية

آداب العريش

تربية بور سعيد رياضة

تربية أسوان رياضة

تربية الفيوم رياضة

آداب الوادي الجديد

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

تربية نوعية عين شمس

تربية نوعية فنية المنصورة

تربية نوعية دمياط

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية نوعية موسيقية طنطا

حقوق انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه طنطا

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تربية العريش

حقوق انتساب موجه سوهاج

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تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية الفيوم

آداب انتساب موجه سوهاج

دار العلوم المنيا

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سياحة وفنادق مطروح

آداب انتساب موجه الإسكندرية

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

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