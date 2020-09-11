صور.. كيت بلانشيت تختار الأسود فى العرض الخاص لـSpy No Tsuma فى فينيسيا

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تألقت كيت بلانشيت أمس فى العرض الخاص لفيلم Spy No Tsuma، حيث أذهلت السيدة الأولى على سجادة مهرجان فينيسيا رئيسة لجنة تحكيم الدورة السابعة والسبعين من المهرجان، التى تبلغ من العمر 51 عامًا، الجميع بثوب أسود طويل تميز بذيل وبعض الترتر وحزام على الخصر.
واختارت كيت بلانشيت سوارًا ذهبيًا وأقراط ذهبية بسيطة لإكمال مظهرها، كما اختارت مكياج بسيطا، في حين صففت شعرها علي شكل موجات ناعمة.
وكشف مهرجان فينيسيا السينمائى فى دورته الـ77 عن أعضاء لجنة التحكيم التى تضم النجمة كيت بلانشيت كرئيسة للجنة وتضم اللجنة الأعضاء المخرجة النمساوية فيرونيكا فرانز وصانعة الأفلام البريطانية جوانا هوغ، والكاتبة والروائية الإيطالية نيكولا لاغويا ، وصانعة الأفلام الألمانية كريستين بيتزولد والمخرج الروماني كريستي بويو والممثلة الفرنسية لوديفين سانييه.
وقال منظمو مهرجان البندقية السينمائى إن نسخة هذا العام ستشمل اختيارات أقل وهناك بعض التغييرات التي أصبحت ضرورية نتيجة للبروتوكولات الصحية التي فرضتها حالة الطوارئ بسبب COVID-19.
وأكد المنظمون أن الامتثال للتدابير التي يتطلبها الوباء وأهمها التباعد الاجتماعي، وسيكون العدد الإجمالي للأفلام في الاختيار الرسمي أقل، وسيشمل برنامج هذا العام الأقسام التنافسية Venezia 77 و Orizzonti ، جنبًا إلى جنب مع قسم Out of Competition المعتاد، بالإضافة إلى Biennale College Cinema.
لكن النسخة الـ 77 من مهرجان البندقية لن يكون بها قسم Sconfini "بهدف ضمان أكبر عدد ممكن من المقاعد للعروض المتكررة للأفلام في الأقسام الرئيسية، ويتضمن برنامج Sconfini عادةً الأفلام الفنية والأعمال التجريبية والمسلسلات التلفزيونية وإنتاج الوسائط المتعددة.
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