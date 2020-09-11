عريبى يطالب أحمد سامى بعدم تبرئة نفسه من واقعة الهروب من تدريب طنطا

طالب فايز عريبى، رئيس نادى طنطا، أحمد سامى المدير الفنى لسموحة بعدم تدليس واقعة هروبه من تدريب أبناء السيد البدوى، وقال عريبى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "نكن كل احترام وتقدير للكابتن أحمد سامى، ونتمنى له التوفيق مع فريق سموحة، وتربطنى صداقة مع المهندس محمد فرج عامر، ولكن لا ينبغى أن يبرئ أحمد سامى نفسه من واقعة التوقيع لتدريب سموحة ليلة مباراة طنطا مع الإنتاج الحربى ".

وأضاف فايز عريبى، "علمت أن أحمد سامى وقع لسموحة ليلة مباراتنا مع الإنتاج الحربى بعد ذلك شعرت بالصدمة لدرجة دفعتنى للاتصال بأعضاء مجلس الإدارة لسؤالهم هل تقدم المدرب باستقالة وقالولى لم يحدث ."

وتابع رئيس طنطا، "نثق فى إمكانيات أيمن المزين وقدرته على انتشال الفريق من عثراته والهروب من شبح الهبوط فى المباريات المقبلة".

Advertisements

وفى وقت سابق، أكد فايز عريبى رئيس نادى طنطا أن أحمد سامى لم يقدم استقالته حتى الآن بشكل رسمى من تدريب طنطا، رغم اتفاقه مع نادى سموحة، وقال فايز عريبى فى تصريحات تلفزيونية، "الكابتن أحمد سامى مدرب مُجتهد، وتوَّسمنا فيه خير لقيادة النادى خلال الفترة المُقبلة، وسألته قبل التعاقد إن كان يعرف الفريق، فقال إن الفريق يمتلك عناصر جيدة جداً ولكن يحتاجون للثقة"، مضيفا "رغم حديث أحمد سامى معنا وتعاقده معنا لم يحترمنا فى النهاية ولم يحترم تعاقده معنا ولدى عتاب عليه هو وفرج عامر رئيس نادى سموحة".

وواصل، "أحمد سامى قاد طنطا فى مباراة الاتحاد بشكل جيد وحققنا نتيجة إيجابية بالتعادل وهنأته بعد المباراة، ثم جاء فى مباراة الإنتاج الحربى ولم يكن الأداء جيد وخسرنا، ثم علمت فى ليلة تلك المباراة إنه اتعاقد مع سموحة ولم يُبلغنى بذلك تماماً".

واختتم حديثه قائلا، "حتى تلك اللحظة لم يُقدِّم أحمد سامى استقالته رسمياً من تدريب طنطا".

