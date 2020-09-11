أعلنت وزارة التعليم العالى اليوم الخميس، نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق والتي أسفرت عن قبول 160415 طالبا بالكليات الجامعية و 29289 بالمعاهد التابعة للوزارة وذلك من إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثانية بعدد 194448 من طلاب الثانوية العامة. وجاءت الحدود الدنيا لأبرز الكليات بالشعبة العلمية بالمرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة كالآتي: - 97.1% الطب البيطري 85.2% التمريض 77.43% علوم بورسعيد 77.43% إعلام بني سويف 89% حاسبات ومعلومات 92.9% هندسة Advertisements 77.4% زراعة وموارد طبيعية أسوان 77.4% تربية عين شمس 85% ألسن سوهاج 77.6% تربية وطفولة مبكرة القاهرة



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الحدود الدنيا لأبرز كليات العلمية بتنسيق المرحلة الثانية.. إعلام 77.4% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.