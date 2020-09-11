انفجار ضخم يهز مدينة الزرقاء الأردنية.. فيديو وصور

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وقع انفجار ضخم في مدينة الزرقاء الأردنية، مساء الخميس، لكن حتى الآن لا تزال أسباب الانفجار مجهولة، حيث تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو ترصد اللحظات الأولى من الانفجار.
ووقع انفجار في مستودع للذخيرة في منطقة الغباوي التابعة لمحافظة الزرقاء بالأردن، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أردنية، فيما أشارت "سكاي نيوز عربية" أن أسباب الانفجار بمستودع الذخير الحادث ناجم عن انفجار قنبلة من مخلفات الأمن الداخلي في منطقة الغباوي بمدينة الزرقاء الأردنية.
انفجار ضخم يهز مدينة الزرقاء الأردنية (1)
انفجار ضخم يهز مدينة الزرقاء الأردنية (2)
انفجار ضخم يهز مدينة الزرقاء الأردنية (3)
انفجار ضخم يهز مدينة الزرقاء الأردنية (4)
انفجار ضخم يهز مدينة الزرقاء الأردنية (5)
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