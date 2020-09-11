ريان جيجز يمنح رونالدو خطة التألق لعمر الـ40

تنبأ ريان جيجز، مدرب منتخب ويلز وأسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزى السابق والزميل السابق لكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالى الحالى، بمستقبل مشرق للنجم البرتغالى على الرغم من بلوغه الـ 35 عامًا، بعدما سجل مهاجم السيدة العجوز هدفه الـ 100 بقميص البرتغال، ليلة أمس الأربعاء، فى مباراة الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية المستحدثة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لزيادة المنافسة الدولية للمنتخبات الأوروبية.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن ريان جيجز قال "يجب أن يختار رونالدو اللعب فى النادى الصحيح، مثلما فعلت عندما كنت فى عمره ولعبت بفريق رفيع المستوى ومنحنى الفرصة للتألق حتى سن 40 عاما".

وأضاف نجم وسط مانشستر يونايتد الانجليزى السابق، "يمكننى التنبؤ لكريستيانو رونالدو بالاستمرار فى اللعب بكامل قوته حتى يبلغ 40 عامًا ".

وتابع ريان جيجز الذى كان يلعب بجوار كريستيانو رونالدو في صفوف مانشستر يونايتد من 2003 إلى 2009، قائلا، "كريستيانو يعتني بنفسه، ويأكل جيدًا، ويستريح جيدًا ويعيش من أجل كرة القدم، وهو أفضل محترف رأيته في تاريخ كرة القدم. "

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وأشار مدرب منتخب ويلز إلى أنه لم يكن يتوقع لكريستيانو رونالدو بهذا الكم من النجاح في كرة القدم عندما قابله للمرة الأولى في مانشستر يونايتد، ولكنه وصفه بأنه كان دائما يريد التطوير من نفسه وكان يتدرب بجد في الملعب وفى صالة اللياقة البدنية.

يذكر أن كريستيانو رونالدو احتفل بتسجيل الهدف رقم 100 بقميص المنتخب البرتغالى في فوز منتخبه الوطنى بهدفين نظيفين بمباراة الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، ليلة أمس الأربعاء.



