الارشيف / أهم الاخبار

ريان جيجز يمنح رونالدو خطة التألق لعمر الـ40

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تنبأ ريان جيجز، مدرب منتخب ويلز وأسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزى السابق والزميل السابق لكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالى الحالى، بمستقبل مشرق للنجم البرتغالى على الرغم من بلوغه الـ 35 عامًا، بعدما سجل مهاجم السيدة العجوز هدفه الـ 100 بقميص البرتغال، ليلة أمس الأربعاء، فى مباراة الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية المستحدثة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لزيادة المنافسة الدولية للمنتخبات الأوروبية.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن ريان جيجز قال "يجب أن يختار رونالدو اللعب فى النادى الصحيح، مثلما فعلت عندما كنت فى عمره ولعبت بفريق رفيع المستوى ومنحنى الفرصة للتألق حتى سن 40 عاما".

وأضاف نجم وسط مانشستر يونايتد الانجليزى السابق، "يمكننى التنبؤ لكريستيانو رونالدو بالاستمرار فى اللعب بكامل قوته حتى يبلغ 40 عامًا ".

وتابع ريان جيجز الذى كان يلعب بجوار كريستيانو رونالدو في صفوف مانشستر يونايتد من 2003 إلى 2009، قائلا، "كريستيانو يعتني بنفسه، ويأكل جيدًا، ويستريح جيدًا ويعيش من أجل كرة القدم، وهو أفضل محترف رأيته في تاريخ كرة القدم. "

Advertisements

وأشار مدرب منتخب ويلز إلى أنه لم يكن يتوقع لكريستيانو رونالدو بهذا الكم من النجاح في كرة القدم عندما قابله للمرة الأولى في مانشستر يونايتد، ولكنه وصفه بأنه كان دائما يريد التطوير من نفسه وكان يتدرب بجد في الملعب وفى صالة اللياقة البدنية.

يذكر أن كريستيانو رونالدو احتفل بتسجيل الهدف رقم 100 بقميص المنتخب البرتغالى في فوز منتخبه الوطنى بهدفين نظيفين بمباراة الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، ليلة أمس الأربعاء.

 

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ريان جيجز يمنح رونالدو خطة التألق لعمر الـ40 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements