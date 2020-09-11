على معلول يحسم مصيره فى الأهلى ويرد على أنباء التمرد

أثار النجم التونسى على معلول، الظهير الأيسر للأهلى، الكثير من الجدل فى الفترة الأخيرة بعدما ترددت أنباء عن اقتراب رحيله عن القلعة الحمراء بعد رحيل رمضان صبحى إلى نادى بيراميدز، وتداول الكثيرون أخباراً غير موثقة بأن على معلول، نجم دفاع الأهلي، يفكر فى الرحيل، خاصة وسط تأكيدات بأن التونسى لا يحمل فى عقده أى شروط جزائية، ولا يوجد به أى بنود استثنائية تمنحه الحق فى الرحيل عن القلعة الحمراء دون موافقة النادى، بعدما ارتبط اسم معلول بالانتقال لبيراميدز على طريقة رمضان صبحى فى ظل وجود شرط جزائى فى عقده، إلا أن إدارة النادى أكدت أن عقد الدولى التونسى لا يوجد به أى شروط جزائية.

ومنذ فترة مدد معلول عقده مع الأهلى لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المقبل المتبقى فى عقده، وذلك على الرغم من تلقى الدولى التونسى العديد من العروض المغرية وقتها، غير أنه فضل الاستمرار مع الأهلى خلال الفترة المقبلة لتحقيق حلمه بأحراز بطولة أفريقيا مع الفريق الأحمر والترشح للعب كأس العالم للأندية.

وحجز الدولى التونسى مكانا أساسياً فى تشكيل الأهلى بفضل عرضياته المتقنة التى لا تخطئ طريق المرمى، وصنع معلول 6 أهداف خلال الموسم الجارى ليعتلى صدارة قائمة صانعى الأهداف فى الدورى المصري.

غير أن ظهير أيسر النادى الأهلي، أزال شعار القلعة الحمراء من حسابه على "إنستجرام" مؤخرا مما سبب حالة من الغضب من جانب جمهور الأهلى على مواقع التواصل الاجتماعى.

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