فيديو.. صفية أبو العزم صاحبة واقعة الكمسرى والمجند بقطار المنصورة القاهرة: بدلة الجيش لها قدسيتها كان لازم أوقف جنب المجند ده لأنه زى ولادى وقلبى وجعنى لما شوفته.. وبكيت بعد الموقف.. ووزير الدفاع اتصل بى وشكرنى

التقى "اليوم السابع" فى بث مباشر مع المعلمة صفية أبو العزم صاحبة واقعة دفع ثمن تذكرة القطار للمجند والكمسرى فى قطار القاهرة المنصورة، حيث قالت إنها كانت متواجدة فى آخر كرسى بالقطار وسمعت حوار خلفها، وأن الكمسرى أصر على تسليم المجند والإضرار به، وقررت على أنها تقف بجانبه، قائلةً: "قلبى وجعنى يا جماعة ده شوفته كإبنى وكان لازم أوقف جنبه".

وأضافت المعلمة صفية أبو العزم صاحبة واقعة دفع ثمن تذكرة القطار للمجند، لـ"اليوم السابع"، أنها لم تفكر فى المبلغ أو ثمن التذكرة وقررت دفعها حتى لا يتم تسليم المجند، وقال لها أحد الركاب أن هذا الفيديو الذى قام بتصويره سيصل لرئيس الوزراء، وقال لها إنتى ست بـ100 راجل.

وأوضحت صفية أبو العزم، قائلة: "أنا تخيلت أن الموقف ده هيتعمل فى ابنى أو يتعمل فى حبايبى، وكان لازم أوقف جنبه وأحميه من أى حد، وهاتفنى وزير الدفاع وشكرنى على الموقف مع المجند وقال أن كل أبناء الشعب المصرى والجيش المصرى أبناؤها"، وعن حياتها العملية قالت أنها ناجحة فى شغلها وقامت بتربية أبناؤها على الأخلاق والأدب مع الجميع، وعبرت عن سعادتها بمكالمة وزير الدفاع حيث تقرر تكريمها يوم السبت المقبل من الوزارة لدعم المجند، وشكرت وزير النقل على تقديم الاعتذار وتحويل الكمسارية للتحقيق، فهو خطوة محترمة وتحمى أبناء الشعب.

وقالت صاحبة واقعة دفع ثمن تذكرة القطار للمجند، فى رسالة لوزير النقل: "العسكرى ده بالذات من الناس الغلاب وكتر خيرهم شايلين عمرهم على ايديهم ولازم يقدروهم فى القطر، وشكرًا ليك على دعمهم وتحويل المخطئين للتحقيق، وبدلة العسكرى والمجند والضابط فى الجيش لها قدسيتها ويعنى ايه قيمة 22 جنيها تمن كرسى لعسكرى قدام حياته اللى بيقدمها فداء للوطن".

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وأكدت أبو العزم، أنهم يقومون فى مدرستها وكافة مدارس مصر بتعليم الأطفال حب مصر والجيش المصرى، وكيف أن رجال القوات المسلحة يقدمون أرواحهم فداءً للوطن.

وكانت قد أكدت صفية أبو العزم صاحبة واقعة دفع ثمن تذكرة القطار للمجند، أنها عندما شاهدت المشادة بين المجند والكمسرى بالقطار بسبب عدم دفعه ثمن التذكرة، وقفت بسرعة وتدخلت لمنع إنزال المجند من القطار، موضحة أن الزى العسكرى له احترامه وتقديره ولا يمكن إهانته بهذه الصورة.

وأضافت أنها بكت كثير عقب الموقف وأنها فعلت ذلك لوجه الله ولم تكن تعلم بأن أحد الركاب يقوم بتصوير الواقعة، موضحة أن لديها أبناء فى سن ذلك المجند ولا ترضى نهائيا إهانته بذلك الشكل الذى حدث فى القطار، وأوضحت أن المجند كان فى قمة الإحراج ورفض دفع تذكرته، الإ أنها أصرت على دفع التذكرة.

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لمشادة بين مجند وكمسرى بسبب عدم دفعه ثمن التذكرة قبل أن تتدخل السيدة صفية وترفض إنزاله من القطار وتصر على دفع ثمن التذكرة له.

