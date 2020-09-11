ريكاردو يشاهد مباراة الأهلى ويقود الإسماعيلى فنياً أمام المقاولون العرب

قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، منح الفرصة للثنائى أحمد العجوز ومحمد حمص لإدارة مباراة الأهلى فنياً، والمقرر لها مساء غد، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، على أن يكتفى البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى الجديد للدراويش بمشاهدتها من المدرجات على أن يبدأ مهام عمله رسمياً بداية من مواجهة المقاولون العرب المقرر لها الثلاثاء المقبل فى الجولة السابعة والعشرين للمسابقة باستاد الإسماعيلية.

وأعلن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، تشكيل الجهاز الفنى الجديد للفريق، ويضم كلا من، البرازيلى هيرون ريكاردو مديراً فنياً للدراويش، وأحمد العجوز مدرباً عاماً ومديراً للكرة، ومحمد حمص مدرباً، وسعفان الصغير مدرباً لحراس المرمى ، والبرازيلى رودولفو مايا مخطط للأحمال.

وأنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، إجراءات التعاقد بصفة رسمية مع البرازيلى هيرون ريكاردو لتولى الإدارة الفنية للفريق خلفا للفرنسى ديديه جوميز، بعدما وصل المدير الفنى البرازيلى فجر اليوم، الخميس، إلى مطار القاهرة الدولى قادما من بلاده لتوقيع العقود بصفة رسمية والانضمام للجهاز الفنى الحالى .

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ريكاردو يمتلك سيرة ذاتية مميزة، حيث قاد النادى الإسماعيلى فى ولايتين سابقتين ونجح فى المنافسة على الدورى العام ولعب مباراة فاصلة أمام النادى الأهلى عام ٢٠٠٩، بجانب توليه العديد من الفرق العربية أبرزها الهلال السودانى ومواطنه المريخ والأهلى القطرى .

وتوجه مجلس إدارة نادى الإسماعيلى بالاعتذار لجماهير ناديه عن سوء النتائج خلال الفترة السابقة مع وعد بمعالجة السلبيات من أجل تحسن النتائج، كما قرر تجميد مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى وقبول اعتذار الثنائى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة عقب الخسارة من المقاصة برباعية مقابل هدف فى الجولة السابقة للدورى، كما قرر تعيين أحمد العجوز مدرباً ومديراً للكرة ومحمد حمص مدرباً مع إستمرار سعفان الصغير مدرباً لحراس المرمى فى تشكيل الجهاز الفنى المنتظر الاعلان عنه عقب إتمام التعاقد مع المدرب الاجنبى.

وتولى ريكاردو تدريب الإسماعيلى مرتين الأولى فى أكتوبر 2008 وقاد جيلا من الدراويش ضم شريف عبد الفضيل وعمر جمال وعبد الله السعيد وأحمد سمير فرج وأحمد خيرى ومحمد حمص للوصول إلى مباراة فاصلة لتحديد بطل الدورى مع الأهلى بعد التساوى فى عدد النقاط بنهاية المسابقة، وخسر الإسماعيلى الدورى لصالح الأهلى بهدف أمادو فلافيو ليرحل ريكاردوثم عاد لتدريب الدراويش مرة أخرى فى فبراير 2014 واستمر لمدة عام حقق خلاله نتائج مقبولة.

