النيابة تطلب التحريات حول اتهام مدرب بهتك عرض 3 أطفال داخل ملعب بحلوان

أمرت نيابة حلوان، بسرعة تحريات المباحث حول واقعة القبض على مدرب، بتهمة هتك عرض 3 أطفال داخل ملعب، كما أمرت النيابة باستدعاء الأطفال المجنى عليهم للاستماع لأقوالهم، وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على مدرب كرة قدم لاتهامه بهتك عرض 3 أطفال متدربين معه داخل أحد الملاعب، وحرر محضر بالواقعة.
تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من أهالى أطفال بقيام مدرب بهتك عرض 3 أطفال وقيامه بتصويرهم عرايا أثناء الاعتداء عليهم جنسيًا، داخل ملعب بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتم القبض على "م.ع"، 33 سنة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه، وعرض الأطفال الضحايا على الطب الشرعي لبيان ما لحق بهم بعد التعدى عليهم.
ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنث، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".
ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
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