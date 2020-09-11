موجز الرياضة من تليفزيون اليوم السابع: تعادل قاتل لسموحة مع الزمالك 3-3

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، موجزا إخباريا جديدا، أعده رامى نوار وقدمته شروق وجدى، لاستعراض أبرز الأحداث الرياضية محليا وعالميا على مدار اليوم.

وجاء على رأس الموجز، تعادل سموحة والزمالك بنتيجة 3/3 في المباراة اللى انتهت منذ قليل، ضمن مباريات الجولة الـ 26 للدورى العام، علي استاد برج العرب بالإسكندرية، بهذه النتيجة يحافظ الزمالك علي المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم برصيد 52 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالها الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 36 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا، فيما يتجمد رصيد سموحة عند النقطة 33 ، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 15 لقاء وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 33 هدفًا واستقبلت شباكه 30 هدفًا.

فيما أعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر قائمة فريقه التي تواجه الإسماعيلي غداً الجمعة ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدوري العام، وشهدت القائمة انضمام محمود عبد المنعم كهربا لأول مرة بعد 7 شهور عقب انتهاء عقوبة الإيقاف المحلي كما شهدت القائمة استبعاد صالح جمعة لأسباب فنية، وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي سلبية تحليل الـ«رابيد تيست»، الذي أجراه ‏الفريق، بعد تعديل البروتوكول الخاص بإجراء الفحوصات ‏والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز.

أما مؤمن زكريا لاعب الأهلى وجه الشكر لمجلس إدارة النادى، برئاسة محمود الخطيب والجهازين الفني والإدارى، وزملائه اللاعبين، خلال حفل تكريمه اليوم، قبل المران الجماعي للفريق، وقال مؤمن إن مجلس إدارة النادي لم يتخلَّ عنه ولم يتأخر لحظة عن دعمه والوقوف بجواره، وإن تكريمه اليوم ووجوده في بيته وبين زملائه تأكيد على الروابط والعلاقات الوثيقة التي تجمع النادي الأهلى بأبنائه.. وحرص اللاعبين على إحضار تورتة كبيرة مزينة بصورة اللاعب، وقام مؤمن بتقطيعها في غرفة خلع الملابس، وسط هتاف اللاعبين، اللى عبروا عن دعمهم الكامل للاعب، لتخطي ظروفه الصحية الحالية والشفاء والعودة للملاعب من جديد.

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، المواعيد الجديد لمباريات الدور نصف النهائى لمسابقتى دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بعد الموافقة على تأجيلها إلى شهر أكتوبر المقبل بدلا من نهاية سبتمبر الجارى، حيث يلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.. ووافقت اللجنة التنفيذية بالكاف، خلال اجتماعها اليوم، الخميس، على تغيير المواعيد الخاصة بالدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا حيث جاءت كالتالى.. مواجهتا الذهاب: 17 و 18 أكتوبر 2020 / مواجهتا الإياب: 23 و 24 أكتوبر 2020/ المباراة النهائية: 6 نوفمبر 2020.

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، عن ارتداء جميع لاعبى ومسئولى أندية الدوري الإنجليزي، فى الموسم الجديد 2020 – 2021، شارات على قمصانهم، تحمل عبارة "لا مجال للعنصرية"، وقال بيان رابطة الدوري الإنجليزي، إن اجتماع قادة أندية البريميرليج، اللى عقد اليوم الخميس، تم الإتفاق فيه على أن يرتدى اللاعبين والمسئولين، شارات على قمصانهم، بعبارة "لا مجال للعنصرية"، وتحدث ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي، قائلا:" استمعنا للاعبين حول هذه القضية وسندعمهم، و لن نقف مكتوفي الأيدي بشأن هذه القضية المهمة وسنواصل العمل مع أنديتنا ولاعبينا وشركائنا لمعالجة جميع السلوكيات العنصرية".".

كشفت رابطة الدوري الاسباني، عن الكرة الجديدة، للموسم الجديد 2020 - 2021، بحملة ترويجية من أمام أهرامات الجيزة، اللى هيتم اللعب بها في البطولة المحلية الأشهر بالعالم والتي يتنافس فيها أعرق الأندية العالم ريال مدريد وبرشلونة، وقامت الرابطة بوضع كرة عملاقة أمام أهرامات الجيزة ونشرت عبر الحساب الرسمي للرابطة على "تويتر" وعلقت قائلة: "من مصر أم الدنيا، ومِن أمام الأهرامات التاريخية، LaLiga تقدم لكم كرة الموسم الجديد 2021-2020"... كمان قررت الرابطة تأجيل انطلاق الموسم الجديد من الليجا 2020 - 2021، ليبدأ يوم السبت المقبل، بدلا من غدا الجمعة.

