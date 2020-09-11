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ترامب وسط أنصاره فى ميتشيجان: "إذا فاز بايدن.. ستفوز الصين"

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وصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى ولاية ميتشيجان لحضور تجمع مع أنصاره في إطار جولته للترويج لحملة إعادة انتخابه لولاية ثانية للرئاسة. وقال ترامب خلال كلمته إن منافسه الديموقراطي جو بايدن يريد أن يغلق المصانع والصناعات البترولية ويأخذ الوظائف الأمريكية ويعطيها للاجئين والمهاجرين على حساب المواطنين الأمريكيين، وأن يعتمد على الصين في عمليات الإنتاج، وقال ترامب مهاجما منافسه: "إذا فاز بايدن .. ستفوز الصين".

في وقت سابق، جدد دونالد ترامب جونيور، النجل الأكبر للرئيس الأمريكي، هجومه الحاد على جو بايدن المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية ، مشيرًا إلى أن بايدن ظل يبيع العمال الأمريكيين طيلة 50 عامًا.

قائلاً: "أمضى جو بايدن 50 عامًا في واشنطن العاصمة يبيع العمال الأمريكيين، ويشحن وظائفهم إلى الصين ، ويقتل التصنيع الأمريكي، وبدلاً من الاعتذار عما فعله ، يكذب الآن بشأن ذلك.. السياسي الوظيفي الكلاسيكي !" مطالباً بايدن بالترشح لرئاسة جمهورية الصين، بعد مساندته لهم خلال العقود الماضية على حساب الولايات المتحدة الأمريكية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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