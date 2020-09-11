وزير النقل: لن نطلب استمارة أو تذكرة من أبطال الجيش وسنكتفى بالزى العسكرى

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن القوات المسلحة تقوم بدفع ثمن تذاكر أفرادها مقدما، مشيرا أنه أصدر قرارات بعد واقعة "المجند والكمسرى" فى قطار القاهرة - المنصورة، مفادها عدم طلب الهيئة من أفراد القوات المسلحة (استمارة سفر)، والاكتفاء فقط بالزي العسكري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية إم بي سي مصر، أن تم الاتفاق مع وزير الدفاع، منذ فترة، لدفع ثمن تذاكر القوات المسلحة مقدمًا، قائلًا: اعتذرت بشكل شخصي وجميع قيادات وزارة النقل عن التصرف الذي تعامل به رئيس ومشرف القطار مع المجند بهذا الشكل، موضحًا: إحنا دايمًا بنتعلم من أخطائنا وأى حاجة خطأ نصلحها.

وتابع: كان من الممكن أن يقوم رئيس القطار بمنتهى البساطة بطلب «استمارة السفر» من المجند، ويقترب منه قائلًا: ممكن أشوف تذكرتك أو استمارتك، قائلًا: واضح جدًا أن الجندي البطل اللي كان موجود كان معاه الاستمارة بس مكنش متوقع إن رئيس القطار يعامله كدة فارتبك، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تكون استمارة الجندي «تاهت منه وسط الشنطة»، وكان من المفترض أن يطلبها الكمساري بشكل أفضل.

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ولفت وزير النقل إلى أن الوزارة تبذل الكثير من الجهد لتأهيل الموظفين، بالسكة الحديد للتعامل مع الجمهور، وذلك يحدث في معاهد القوات المسلحة، وعن القرارات التي تم اتخاذها في حق مرتكبي الواقعة، قال إنه قد تم خصم 50 يومًا من راتب رئيس القطار كأقصى عقوبة يتم توقيعها على موظف في السكة الحديد، وخصم 15 يومًا من مشرف القطار الذي لم يتدخل ولم يُبلغ الشرطة، كما تم استبعاد المذكورين تمامًا من قطارات الركاب، ونقلهما إلى العمل بقطارات البضائع.

وأكمل: وفيما يتعلق بواقعة عدم ارتداء رئيس ومشرف القطار الكمامة، في حين كان يرتديها الجندي البطل، قال «الوزير»، إنه تم تحرير محضر شرطة لعدم ارتداء الكمامة، وتم تغريمهما 4 آلاف جنيه، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.



