جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الخميس

أقيم اليوم، الخميس ، الموافق 10 / 9/ 2020 أربعة مواجهات فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث التقى الزمالك مع سموحة على ستاد برج العرب بالإسكندرية، والمصرى البورسعيدى مع بيراميدز على ستاد برج العرب بالإسكندرية، والمقاولون مع حرس الحدود على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ، والإنتاج الحربى وأسوان على ستاد الاهلى والسلام .

وواصل الأهلى تصدره لجدول ترتيب فرق الدورى ، متصدرا المركز الأول برصيد 68 نقطة ، كما حافظ الزمالك على وصافة البطولة بعد التعادل مع سموحة بثلاثية لكل فريق ، بينما قفز المقاولون للمركز الثالث بالفوز على الحرس بثلاثة أهدف مقابل هدفين ، ويتراجع بيراميدز رابعا عقب الخسارة من المصرى البورسعيدى بهدف نظيف .

وجاء ترتيب فرق الدورى كالتالى ..

Advertisements



جدول ترتيب الدورى

تعادل الزمالك و سموحة

تعادل سموحة والزمالك بنتيجة 3/3 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 26 للدورى، علي استاد برج العرب بالإسكندرية، بهذه النتيجة يحافظ الزمالك علي المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم برصيد 52 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالها الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 36 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يتجمد رصيد سموحة عند النقطة 33 ، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 15 لقاء وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 33 هدفًا واستقبلت شباكه 30 هدفًا.

فوز أسوان على الانتاج الحربى

نجح فريق الكرة الأول بأسوان في الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزه محمد إسماعيل بالدقيقتين 10 و 56 جاء الهدف الأول من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فيما جاء الهدف الثاني بعد أن قطع الكرة من بازوكا مدافع الإنتاج لينفرد بالمرمى ويودع الكرة في الشباك ب، وهذه النتيجة رفع أسوان رصيده للنقطة 28 نقطة محتلاً المركز الـ12 فيما توقف رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة 30 محتلاً المركز العاشر.

المصرى يحقق الفوز الاول امام بيراميدز منذ 7 أشهر

حقق فريق المصرى البورسعيدى أغلى ثلاث نقاط بالفوز على بيراميدز بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود وادى في الدقيقة 12 من عمر المباراة التي جرت بينهما بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الـ26 للدورى ، ليتذوق لاعبو النادى البورسعيدى حلاوة الفوز بعد غياب لمدة 7 شهور ويرفع رصيده إلى 25 نقطة في جدول الدورى في المركز الخامس عشر ولديه ثلاث مباريات مؤجلة أمام الإسماعيلى والإتحاد السكندرى وحرس الحدود بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 45 نقطة ومازال في المركز الثالث .

المقاولون يفوز على الحرس بصاروخية طهر محمد طاهر

حسم البديل طاهر محمد طاهر فوز فريقه المقاولون العرب على نظيره حرس الحدود بنتيجة 3/2 فى المباراة التى تجمع الفريقين بالجولة السادسة و العشرون من مسابقة الدورى ، والتي أقيمت بإستاد الجبل الأخضر ، بعدما سجل هدف الفوز فى الدقيقة 4+90، ليمنح الذئاب المركز الثالث على حساب بيراميدز الذى تقهقهر للمركز الرابع ، رفع المقاولون العرب رصيده إلى 47 نقطة محتلا المركز الثالث على حساب بيراميدز، بعد أن لعب الذئاب 26 مباراة فاز في 14 وتعادل في 5 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 33 هدف وتلقت شباكه 24 هدف فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند 26 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 5 وتعادل في 11 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 26 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

