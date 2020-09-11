سيدة القطار تكشف عن هدية الرئاسة لها.. ومجندون يهدوها خاتم ذهب.. صور

أكدت السيدة صفية أبو العزم، الملقبة بـ"سيدة القطار"، أن رئاسة الجمهورية أرسلت لها هدية عبارة عن هاتف محمول آى فون 11، كما أرسل لها مجندين خاتم ذهب، وأهداها أحد رجال الأعمال رحلة عمرة فور فتح رحلات العمرة.

وأشارت "سيدة القطار" إلى أن بدلة الجيش المصري لها قدسيتها واحترامها ولن تسمح لأي شخص أن يتعامل بشكل غير لائق مع أبطال جيشنا وشرطتنا وشرف لنا جميعا ما يقدمه الأبطال من تضحيات في سبيل حمايتنا وحفظ أمن مصر والمصريين.

كما حرص اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، على تكريم السيدة صفية أبو العزم علي موقفها المشرف في التعامل مع واقعة القطار والتعامل السيئ من كمسارى القطار مع المجند.

وتوجه رئيس المدينة لمنزل شقيقتها بقرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، يرافقه محمد صلاح السكرتير العام بمجلس المدينة، ولمياء خليفة نائب رئيس المدينة، لتقديم الشكر لها على ما قامت به، وقدم رئيس المدينة بوكيه ورد وشهادة تقدير وشيكولاته تقديرا لها.

وأعربت السيدة عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أن ما فعلته هو تصرف طبيعي من أم تجاه نجلها ورفضها التعامل السيئ مع المجند.

وخلال اللقاء أجرى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى اتصالا بالسيدة وقدم لها الشكر والتقدير على مافعلته في القطار، مؤكداً لها أنها خير مثال يحتذى به وأنها شرف للمحافظة وشرفت محافظة الغربية بما فعلته من تصرف نبيل.

وأكدت السيدة أنها تصرفت بتلقائية مع الحدث وأنها رفضت تعامل الكمساري بصورة سيئة مع المجند أو أي شخص كان.

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